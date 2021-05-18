البيت الأبيض: بايدن لم يطلب من نتنياهو التحرك لوقف إطلاق نار مع الفلسطينيين

واشنطن (صدى):
ذكرت واشنطن أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكد دعمه لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين متحدثا لرئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، لكنه لم يطلب التحرك في هذا الاتجاه.
وردت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي عقدته على سؤال حول ما إذا طلب بايدن من نتنياهو اتخاذ خطوات لوقف إطلاق النار مع الطرف الفلسطيني أو اقتصر فقط على الإعراب عن تأييده لهدنة محتملة، مضيفة: "كما أوضح تقريرنا حول محتوى المكالمة، الرئيس أكد دعمه لوقف إطلاق النار".
وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية تصر على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على حل الدولتين "سيسمح للفلسطينيين والإسرائيليين بالعيش جنبا إلى جنب".
وأردفت: "نجري هذه المناقشات منذ البداية في إطار الحوار الاستراتيجي مع إسرائيل... لكن بالطبع المضي قدما يتطلب تحركا من قبل كلا الطرفين".