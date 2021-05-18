أنباء عن تقديم وزير الخارجية اللبناني استقالته غدًا

بيروت (صدى):
كشفت صحف لبنانية أن وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة في صدد تقديم استقالته غدًا صباحًا.
وذكرت الصحف أن "وهبة" سوف يتخلى عن مهامه في وزارة الخارجية والمغتربين.
ويأتي ذلك بعد تعرضه لهجوم حاد بسبب تصريحاته المتجاوزة في حق المملكة والخيلج العربي ووصفهم بـ "البدو".
وكان "شربل" قد تهكم على المحلل السياسي السعودي سلمان الأنصاري خلال مقابلة بقناة "الحرة" والذي قال فيها:"أنا من لبنان عم يهيني واحد من أهل البدو".
ومن جانبها استنكرت وزارة الخاريجة تصريحات "شربل" لما تضمنتها من إساءات مشينة تجاه المملكة و شعبها ودول مجلس التعاون الخليجية الشقيقة.