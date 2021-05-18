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أنباء عن تقديم وزير الخارجية اللبناني استقالته غدًا

منذ ساعة
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أنباء عن تقديم وزير الخارجية اللبناني استقالته غدًا

بيروت (صدى):
كشفت صحف لبنانية أن وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة في صدد تقديم استقالته غدًا صباحًا.

وذكرت الصحف أن "وهبة" سوف يتخلى عن مهامه في وزارة الخارجية والمغتربين.

ويأتي ذلك بعد تعرضه لهجوم حاد بسبب تصريحاته المتجاوزة في حق المملكة والخيلج العربي ووصفهم بـ "البدو".

وكان "شربل" قد تهكم على المحلل السياسي السعودي سلمان الأنصاري خلال مقابلة بقناة "الحرة" والذي قال فيها:"أنا من لبنان عم يهيني واحد من أهل البدو".

ومن جانبها استنكرت وزارة الخاريجة تصريحات "شربل" لما تضمنتها من إساءات مشينة تجاه المملكة و شعبها ودول مجلس التعاون الخليجية الشقيقة.

شربل وهبة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10492
منذ 5 دقائق
الليلة لو سمحت .. أعمل معروف

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أحدث التعليقات

الملل
وليش يعتذرون لتركي الدولة فيها ملك وولي عهد وشعب الاعتذار للمك وولي ولشعب
أبو عبدالله الحربي
دورها الريادي ثابت وزاد ثبات بتوليك الشعوب الإفريقية تريد هكذا السعودية عظيمة دولة مطمئنة حباها آلله نعم كثيرة وجاء المحرك بعجلة التنمية للعالم العربي...
زاير
شو هيدا بدو.
د محمد ماجد بخش
إتقِ الله
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه ويرحم جميع اموات المسلمين اجمعين

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