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دليل السفر الشامل من وزارة الصحة لوقاية السياح والمسافرين من كورونا

منذ ساعة
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دليل السفر الشامل من وزارة الصحة لوقاية السياح والمسافرين من كورونا

الرياض (صدى):
أصدرت وزارة الصحة دليل السفر الشامل الذي يتضمن نصائح مهمة لوقاية السياح والمسافرين من فيروس كورونا الجديد.

وتضمن الدليل توصيات عامة تتمثل في تجنب الآخرين، والاتصال بـ ٩٣٧ عند مخالطة حالة أو ظهور أعراض مثل الكحة، وضيق في التنفس، وحرارة، بجانب الاهتمام بلبس الكمامة.

كما شددت على عدم المصافحة والعناق، والحرص على نظافة اليدين بغسلهما بالماء والصابون أو استخدام معقم اليدين الكحولي لمدة ٢٠ ثانية، بجانب تجنب لمس العينين والأنف والفم، والالتزام بآداب السعال والعطاس بتغطية الفم والأنف بالمنديل والتخلص منه مباشرة، ثم غسل اليدين، مع ضرورة ترك مسافة آمنة مع الآخرين لاتقل عن ٢ متر، بجانب الابتعاد عن التجمعات، وعدم مشاركة الأدوات.

ونصحت المسافرين بجلب معقم كحولي، وكمامات إضافية، وأدوات طعام ذات الاستخدام الواحد، وأدوات شخصية خاصة مثل مخدة أو مسند رقبة أو بطانية، مع عدم مشاركة الأغراض الشخصية مع الغير أثناء السفر.

كما دعت المسافرين إلى تجنب الدول الموبوئة، وتجنب مخالطة من يظهر عليه أعراض، والحجز وإصدار الوثائق إلكترونيا، وتعقيم الطاولة والمقعد قبل الجلوس.

وقدمت الوزارة عدة إرشادات أخرى بشأن الدخول في السينما والمطاعم والأماكن الترفيهية المغلقة أو المفتوحة مثل الشواطئ والحدائق عبر الرابط التالي : أضغط هـــــــــنا.

 

وزارة الصحة
كورونا
السياح
المسافرين
فيروس كورونا

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أحدث التعليقات

الملل
وليش يعتذرون لتركي الدولة فيها ملك وولي عهد وشعب الاعتذار للمك وولي ولشعب
أبو عبدالله الحربي
دورها الريادي ثابت وزاد ثبات بتوليك الشعوب الإفريقية تريد هكذا السعودية عظيمة دولة مطمئنة حباها آلله نعم كثيرة وجاء المحرك بعجلة التنمية للعالم العربي...
زاير
شو هيدا بدو.
د محمد ماجد بخش
إتقِ الله
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه ويرحم جميع اموات المسلمين اجمعين

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