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الخطوط السعودية تعلن عن باقات الحجر الفندقي للقادمين إلى المملكة

منذ ساعة
1796
الخطوط السعودية تعلن عن باقات الحجر الفندقي للقادمين إلى المملكة

الرياض (صدى):
كشفت شركة الخطوط السعودية عن تكلفة الحجر المؤسسي الفندقي للقادمين إلى المملكة الذي سيتم تطبيقه على الفئات التي تنطبق عليها الشروط، للحجوزات التي تتم من 8 مايو 2021 إلى 30 يونيو 2021.

وأوضحت:"يجب على القادمين إلى المملكة وتنطبق عليهم شروط الحجر المؤسسي أن يسددوا قيمة الحجر إلى شركات الطيران الناقلة إلى المملكة، وتنقسم أنواع وكلفة باقات الحجر المؤسسي الفندقي إلى ثلاثة فئات.

وأشارت:"الباقة الأولى: باقة 3 نجوم وتشمل ٦ ليالٍ في فنادق 3 نجوم ووجبات الطعام، هي الإفطار والغداء والعشاء” في الغرف، ومواصلات المطار إلى الفندق وفحص كورونا، ومتوسط أسعارها 3 آلاف ريال للشخص الواحد في غرفة فردية".

وتابعت:"الباقة الثانية: باقة 4 نجوم، وتشمل نفس المميزات السابقة، ولكن في فنادق 4 نجوم ويكون متوسط أسعارها 5 آلاف ريال للشخص الواحد، في غرفة فردية"، مبينة:"الباقة الثالثة: باقة 5 نجوم وتشمل نفس المميزات السابقة، ولكن الإقامة في فنادق 5 نجوم ومتوسط أسعارها 7 آلاف ريال".

باقات
شركة الخطوط السعودية
الحجر المؤسسي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10487
منذ 53 ثانية
مع الفندق معصوب فطور ما

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أحدث التعليقات

الملل
وليش يعتذرون لتركي الدولة فيها ملك وولي عهد وشعب الاعتذار للمك وولي ولشعب
أبو عبدالله الحربي
دورها الريادي ثابت وزاد ثبات بتوليك الشعوب الإفريقية تريد هكذا السعودية عظيمة دولة مطمئنة حباها آلله نعم كثيرة وجاء المحرك بعجلة التنمية للعالم العربي...
زاير
شو هيدا بدو.
د محمد ماجد بخش
إتقِ الله
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه ويرحم جميع اموات المسلمين اجمعين

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