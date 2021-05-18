البحرين تستدعي سفير لبنان وتسلمه مذكرة احتجاج إثر تصريحات وزير الخارجية " وهبة "

المنامة (صدى):
استنكرت وزارة الخارجية البحرينية، مساء اليوم الثلاثاء، ما تضمنته التصريحات المسيئة التي أدلى بها وزير خارجية الجمهورية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة خلال مقابلة تلفزيونية تجاه المملكة وشعبها ودول مجلس التعاون.
وأوضحت أن تلك التصريحات المستهجنة تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية التي تربط شعوب دول مجلس التعاون مع الشعب اللبناني الشقيق، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.
واستدعت وزارة الخارجية البحرينية، سفير الجمهورية اللبنانية لدى مملكة البحرين وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تضمنت رفض المملكة واستنكارها للتصريحات المسيئة التي صدرت من وزير الخارجية والمغتربين اللبناني.