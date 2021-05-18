نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

البحرين تستدعي سفير لبنان وتسلمه مذكرة احتجاج إثر تصريحات وزير الخارجية " وهبة "

منذ 10 دقائق
1231
البحرين تستدعي سفير لبنان وتسلمه مذكرة احتجاج إثر تصريحات وزير الخارجية " وهبة "

المنامة (صدى):
استنكرت وزارة الخارجية البحرينية، مساء اليوم الثلاثاء، ما تضمنته التصريحات المسيئة التي أدلى بها وزير خارجية الجمهورية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة خلال مقابلة تلفزيونية تجاه المملكة وشعبها ودول مجلس التعاون.

وأوضحت أن تلك التصريحات المستهجنة تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية التي تربط شعوب دول مجلس التعاون مع الشعب اللبناني الشقيق، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

واستدعت وزارة الخارجية البحرينية، سفير الجمهورية اللبنانية لدى مملكة البحرين وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تضمنت رفض المملكة واستنكارها للتصريحات المسيئة التي صدرت من وزير الخارجية والمغتربين اللبناني.

لبنان
وزارة الخارجية البحرينية
شربل وهبة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
تهاويل ..
د محمد ماجد بخش
عطه ١٠٠٠٠ واعتذر له . يمكن يسامح قبل ما يرقد وينسى
مسالم
همجي.... ذو عنصرية قذرة للأسف لا تري الا من امثاله
د محمد ماجد بخش
الله يصلح حالك . والله، ضحكت من الكوميديا أبو ريالين هذه
د محمد ماجد بخش
رحنا فيها .. الله يستر علينا .. ٣/١ شكلها هاتربك

أخر الأخبار

هذي اللى ناويه للزواج
هذي اللى ناويه للزواج
منذ 9 دقائق 262
وش عرفك بالحلال
وش عرفك بالحلال
منذ 9 دقائق 204
النصر يعلن إصابة لاعبين ويحدد موقف " أيمن يحيي " من تدريبات الفريق
النصر يعلن إصابة لاعبين ويحدد موقف " أيمن يحيي " من تدريبات الفريق
منذ 10 دقائق 1298
ابعد عن الثور
ابعد عن الثور
منذ 10 دقائق 157
البحرين تستدعي سفير لبنان وتسلمه مذكرة احتجاج إثر تصريحات وزير الخارجية " وهبة "
البحرين تستدعي سفير لبنان وتسلمه مذكرة احتجاج إثر تصريحات وزير الخارجية " وهبة "
منذ 10 دقائق 1231
" الجوازات " : مدة معالجة طلب تمديد الزيارة العائلية يتم خلال 7 أيام
" الجوازات " : مدة معالجة طلب تمديد الزيارة العائلية يتم خلال 7 أيام
منذ 11 دقيقة 1218
" الطب البديل " يحذر من استخدام عشبة الجعدة
" الطب البديل " يحذر من استخدام عشبة الجعدة
منذ 19 دقيقة 1417
بالفيديو.. " غوميز " لـ الجماهير: لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم
بالفيديو.. " غوميز " لـ الجماهير: لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم
منذ 29 دقيقة 1559
الكويت تستدعي السفير اللبناني وتسلمه مذكرة احتجاج بعد تصريحات وزير خارجية بلاده
الكويت تستدعي السفير اللبناني وتسلمه مذكرة احتجاج بعد تصريحات وزير خارجية بلاده
منذ 35 دقيقة 1487
الهلال يختتم تحضيراته لـ " الأهلي "
الهلال يختتم تحضيراته لـ " الأهلي "
منذ 40 دقيقة 1590