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الإعلامية نادين خمّاش لـ " شربل " : أولادي يعيشون في أمن وأمان الخليج

منذ ساعة
2065
الإعلامية نادين خمّاش لـ " شربل " : أولادي يعيشون في أمن وأمان الخليج

بيروت (صدى):
ردت الإعلامية نادين خمّاش، مذيعة بقناة "العربية"، على تصريحات وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة المسيئة للمملكة.

وقالت "نادين" عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "أولادي حمَلة الجنسية اللبنانية يعيشون في أمن وأمان دول الخليج.. مطمئنة على مستقبل زاهر ينتظرهم".

وأضافت: "وُلدوا في بيئة سليمة إنسانية ولا طائفية.. لبنانهم لا يشبه حكام.. لبنانهم راقي ولا يعكس عقدة النقص لدى عدد من تجار السياسة فيه".

واختتمت التغريدة قائلة: "دول الخليج مظلة حامية لعائلتي من جهل ساسة يحتلون بلد أبنائي".

وكان "شربل" قد تهكم على المحلل السياسي السعودي سلمان الأنصاري خلال مقابلة بقناة "الحرة" والذي قال فيها:"أنا من لبنان عم يهيني واحد من أهل البدو".

لبنان
نادين خماش

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
تهاويل ..
د محمد ماجد بخش
عطه ١٠٠٠٠ واعتذر له . يمكن يسامح قبل ما يرقد وينسى
مسالم
همجي.... ذو عنصرية قذرة للأسف لا تري الا من امثاله
د محمد ماجد بخش
الله يصلح حالك . والله، ضحكت من الكوميديا أبو ريالين هذه
د محمد ماجد بخش
رحنا فيها .. الله يستر علينا .. ٣/١ شكلها هاتربك

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