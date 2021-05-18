الإعلامية نادين خمّاش لـ " شربل " : أولادي يعيشون في أمن وأمان الخليج

بيروت (صدى):
ردت الإعلامية نادين خمّاش، مذيعة بقناة "العربية"، على تصريحات وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة المسيئة للمملكة.
وقالت "نادين" عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "أولادي حمَلة الجنسية اللبنانية يعيشون في أمن وأمان دول الخليج.. مطمئنة على مستقبل زاهر ينتظرهم".
وأضافت: "وُلدوا في بيئة سليمة إنسانية ولا طائفية.. لبنانهم لا يشبه حكام.. لبنانهم راقي ولا يعكس عقدة النقص لدى عدد من تجار السياسة فيه".
واختتمت التغريدة قائلة: "دول الخليج مظلة حامية لعائلتي من جهل ساسة يحتلون بلد أبنائي".
وكان "شربل" قد تهكم على المحلل السياسي السعودي سلمان الأنصاري خلال مقابلة بقناة "الحرة" والذي قال فيها:"أنا من لبنان عم يهيني واحد من أهل البدو".