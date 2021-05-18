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الحريري: رسالة " عون " للبرلمان تهدف للتغطية على الفضيحة الدبلوماسية لوزير خارجية لبنان 

منذ ساعة
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الحريري: رسالة " عون " للبرلمان تهدف للتغطية على الفضيحة الدبلوماسية لوزير خارجية لبنان 

بيروت (صدى):
علق رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، على الرسالة التي وجهها الرئيس اللبناني ميشال عون إلى البرلمان، التي هاجمه فيها وانتقد التأخير في تشكيل الحكومة.

وقال سعد الحريري:"رسالة رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب إمعان في سياسة قلب الحقائق والهروب إلى الأمام، والتغطية على الفضيحة الدبلوماسية العنصرية لوزير خارجية العهد تجاه الأشقاء في الخليج العربي.. وللحديث صلة في البرلمان".

وكان وزير خارجية لبنان شربل وهبة أدلى بتصريحات  مسيئة  لدول الخليج، والسعودية، كما وصفهم بأنهم أهل بدو.

سعد الحريري
ميشال عون
شربل وهبة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10477
منذ 52 دقيقة
الرسالة تسمى بلهجة لبنان كتاب . استروا علينا اليوم بكرة نغطيكم متل العادة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10477
منذ 44 دقيقة
وزير التعليم السابق حمادة قالها لمست مدى الكراهية : من عون وشلبي مدري ايش اسمه هذا وزير الخارجية ايه شربل منذ ٢٠١٧ : للسعودية

مكشوفة واضحة.. وكيف للكراهية أن تخفى . بعد هذه الزلة الخطيرة في لحن القول
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10477
منذ 31 دقيقة
نصيحة من أخوك يا سعد .. شوف لك بديل عنك .. وفل
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10477
منذ 25 دقيقة
يشبه المحلل السياسي أسعد بشارة الخلاف بين الحريري وعون "سجال بين متخاصمين على سطح باخرة غارقة"، مضيفا أن ما يحدث هو عنوان للمأساة اللبنانية المتمثلة في هذه "المنظومة الفاسدة".

وأضاف بشارة في تصريحات لموقع قناة "الحرة" أن الرئيس اللبناني يريد من هذا السجال توريث صهره جبران باسيل، والمحافظة على نفوذه.


وطالما الباخرة غارقة أطلع قبل ما يفجروك كما فجروا أبوك
سعاد
سعاد عدد التعليقات : 1
منذ 10 دقائق
وش ذا الدولة اللي ريس حكومة مقال يتطاول على رئيس الجمهورية ولا يعمل له شي
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10477
منذ 6 دقائق
لماذا لا يرسل مجلس التعاون وفدا استراتيجيا للتفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية وبقية دول العالم العشرين يعرض فيه الخطر الإيراني القائم الممثل في خلق الفوضى في مجمل أنحاء الوطن العربي ويتباحث في سبل ووسائل صد رعونتها وردع تجاوزاتها وآلية عمل ذلك يكون الوفد الرفيع على مستوى وزاري متعدد الاختصاصات
أنا لا أفهم في عمل الساسة لكني أستغرب من عبارة " دول المحبة " التي تعكس في حقيقتها الكراهية هذا شعور وطلب مؤمل من مواطن عربي عادي خاصة به شخصيا .
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10477
منذ 41 ثانية
أقفز يا سعد من الباخرة .. واستغرب منك مصافحة قاتل أبيك !!

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
تهاويل ..
د محمد ماجد بخش
عطه ١٠٠٠٠ واعتذر له . يمكن يسامح قبل ما يرقد وينسى
مسالم
همجي.... ذو عنصرية قذرة للأسف لا تري الا من امثاله
د محمد ماجد بخش
الله يصلح حالك . والله، ضحكت من الكوميديا أبو ريالين هذه
د محمد ماجد بخش
رحنا فيها .. الله يستر علينا .. ٣/١ شكلها هاتربك

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