الحريري: رسالة " عون " للبرلمان تهدف للتغطية على الفضيحة الدبلوماسية لوزير خارجية لبنان 

بيروت (صدى):
علق رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، على الرسالة التي وجهها الرئيس اللبناني ميشال عون إلى البرلمان، التي هاجمه فيها وانتقد التأخير في تشكيل الحكومة.
وقال سعد الحريري:"رسالة رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب إمعان في سياسة قلب الحقائق والهروب إلى الأمام، والتغطية على الفضيحة الدبلوماسية العنصرية لوزير خارجية العهد تجاه الأشقاء في الخليج العربي.. وللحديث صلة في البرلمان".
وكان وزير خارجية لبنان شربل وهبة أدلى بتصريحات مسيئة لدول الخليج، والسعودية، كما وصفهم بأنهم أهل بدو.