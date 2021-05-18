شاهد .. استعدادات ملعب مرسول بارك لاستقبال الجماهير في المباريات

نواف السالم (صدى):
تستعد ملاعب المملكة لاستقبال الجمهور بعد قرار السماح بحضورهم إلى الملاعب، وفقا للاشتراطات والإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات المعنية للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.
وبدأ ملعب مرسول بارك في عمل التجهيزات اللازمة لاستقبال الجمهور الذي سيحضر المباراة المقبلة أمام النصر والرائد بعد غد الخميس، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وشرع العمال في وضع ملصقات بعدم الجلوس بين الكراسي لتحقيق التباعد الاجتماعي بين الجماهير الذين سيحضرون المباراة، كما سيتم بيع التذاكر بشكل إلكتروني، فضلا عن ملصقات أخرى سيتم وضعها على الأرضيات.
يذكر أن اشتراطات دخول الملاعب تتضمن أخذ جرعة أو جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، كما سيسمح للمتعافين من الفيروس حضور المباريات بشرط ألا تتجاوز مدة التعافي 6 أشهر.