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شاهد .. استعدادات ملعب مرسول بارك لاستقبال الجماهير في المباريات

منذ ساعة
1704
شاهد .. استعدادات ملعب مرسول بارك لاستقبال الجماهير في المباريات

نواف السالم (صدى):
تستعد ملاعب المملكة لاستقبال الجمهور بعد قرار السماح بحضورهم إلى الملاعب، وفقا للاشتراطات والإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات المعنية للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.

وبدأ ملعب مرسول بارك في عمل التجهيزات اللازمة لاستقبال الجمهور الذي سيحضر المباراة المقبلة أمام النصر والرائد بعد غد الخميس، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشرع العمال في وضع ملصقات بعدم الجلوس بين الكراسي لتحقيق التباعد الاجتماعي بين الجماهير الذين سيحضرون المباراة، كما سيتم بيع التذاكر بشكل إلكتروني، فضلا عن ملصقات أخرى سيتم وضعها على الأرضيات.

يذكر أن اشتراطات دخول الملاعب تتضمن أخذ جرعة أو جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، كما سيسمح للمتعافين من الفيروس حضور المباريات بشرط ألا تتجاوز مدة التعافي 6 أشهر.

 

المملكة
كورونا
فيروس كورونا
ملعب مرسول بارك

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2428
منذ 5 دقائق
ما فائدة الملعب من غير بطولات،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية،،، والخرقة سهلة علية

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
تهاويل ..
د محمد ماجد بخش
عطه ١٠٠٠٠ واعتذر له . يمكن يسامح قبل ما يرقد وينسى
مسالم
همجي.... ذو عنصرية قذرة للأسف لا تري الا من امثاله
د محمد ماجد بخش
الله يصلح حالك . والله، ضحكت من الكوميديا أبو ريالين هذه
د محمد ماجد بخش
رحنا فيها .. الله يستر علينا .. ٣/١ شكلها هاتربك

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