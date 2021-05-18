وزارة الداخلية تعلن عن اشتراط التحصين المعتمد من " الصحة "

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الداخلية عن اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة ابتداءً من يوم الأحد 22 ذو الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021م.
وأوضحت الوزارة أن هذه الاشتراطات فيما يتعلق بالآتي:
أ. دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي.
ب. دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.
ج. دخول أي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة.
د. دخول أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة واستخدام وسائل النقل العامة.
كما تضمنت القرارات عودة التعليم حضوريًا للمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئات التدريس والتدريب في الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وتتفق وزارتا الصحة والتعليم على تحديد فئات الطلاب العمرية المستهدفة، واستخدام تطبيق "توكلنا" للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.
وتصدر الجهات المعنية كل فيما يخصه بيانات توضيحية لآلية تنفيذ ما ورد مشتملة على الضوابط والشروط ذات الصلة، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.