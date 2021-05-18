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عودة التعليم حضوريًا للمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئات التدريس

منذ 31 دقيقة
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عودة التعليم حضوريًا للمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئات التدريس

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الداخلية عن عودة التعليم حضوريًا للمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئات التدريس والتدريب في الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأوضحت أنه سيتم الاتفاق بين وزارتا "الصحة، والتعليم" على تحديد فئات الطلاب العمرية المستهدفة.

وأكدت الوزارة على أنه سيتم استخدام تطبيق "توكلنا" للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.

كما شددت على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي.

وزارة الداخلية
التعليم
تطبيق توكلنا

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