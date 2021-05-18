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وزير خارجية لبنان يعتذر عن تصريحاته المسيئة للمملكة:"جل من لا يخطئ"

منذ 55 دقيقة
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وزير خارجية لبنان يعتذر عن تصريحاته المسيئة للمملكة:"جل من لا يخطئ"

بيروت (صدى):
قدم وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، اعتذارا عن تصريحاته المسيئة للمملكة خلال لقاء تلفزيوني مع قناة "الحرة".

وقال شربل وهبة في بيان له، إنه لم يقصد الإساءة إلى أي من الدول أو الشعوب العربية الشقيقة، لافتا:"يهمني التأكيد مرة جديدة، أن بعض العبارات غير المناسبة، التي صدرت عني في معرض الانفعال رفضا للإساءات غير المقبولة الموجهة إلى فخامة رئيس الجمهورية، هي من النوع الذي لا أتردد في الاعتذار عنه".

وأوضح:" أنّ القصد لم يكن لا أمس ولا قبله ولا بعده، الإساءة إلى أي من الدول أو الشعوب العربية الشقيقة التي لم تتوقف جهودي لتحسين وتطوير العلاقات معها، لما فيه الخير والمصلحة المشتركين، ودوما على قاعدة الاحترام المتبادل".

وتابع:"جل من لا يخطئ في هذه الغابة من الأغصان المتشابكة"، وجاء ذلك بعدما تهجم "وهبة" على المحلل السياسي السعودي سلمان الأنصاري ووصفه بأنه من أهل البدو.

المملكة
شربل وهبة

التعليقات

خالد الربياوي
خالد الربياوي عدد التعليقات : 1285
منذ 43 دقيقة
نفسي اعرف كيف تم اختيارة وزير للخارجية اعرف ان الوزير يكون محنك نبيه يحافظ على العلاقات الطيبة بين بلده والشعوب اتمنى اقالته يروح يفك مطعم مشويات افضل
ولد مكة
ولد مكة عدد التعليقات : 16
منذ 26 دقيقة
عتذاره لا ينفي ولا يمحو كم الحقد الذي تحمله هذه الحكومة تجاه السعودية خاصة ودول الخليج عامة .. اقل اجراء اقالة هذا الوزير وان لم يكن يكفي
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10460
منذ 24 دقيقة
"جل من لا يخطئ في هذه الغابة من الأغصان المتشابكة"،

اعتذار ناقص

٦.٢٥/ ١٠ باقي ٣.٧٥ الاعتذار غير واضح وليس صحيحاً أو صريحاً
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10460
منذ 20 دقيقة
إعطاء مبررات للخطأ ليس اعتذاراً


تبرير الخطأ هو تكريس للخطأ



حاول مرة ثانية شوف حدا ثاني يكتب لك الاعتذار المناسب

لحق على حالك وإلا إرجع لبيتك وما تجي على الوزارة


روح كل صحن حمص في قصر بعبدا وارجع باعتذار آخر أفضل
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر عدد التعليقات : 456
منذ 18 دقيقة
دعسوا على خشمك البدو وجيت تحبوا على يديك ورجليك زيك زي ال🐶كلب وتتأسف لاسيادك الرجال داسوا على وجهك
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10460
منذ 14 دقيقة
حقيقة الاعتذار يكون فقط بتكليف نجيب ميقاتي وحكومة مستقلين ومنحها الثقة من مجلس بري والسلام عليكم
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10460
منذ 8 دقائق
وصفنا بالبدو ما يزعجنا، بالعكس نحن نفخر بالبداية ونحتفل بمن الله علينا شوف كلامك الثاني - باقي كلامك يا أبو قلب وفكر أسود يا مشحون يا واخذ على الكراهية ومتشبع بها من خلال لصاقتك بالعون الفرعون ويا أسفاه عليك يا بلد كان اسمه لبنان واليوم يدار بمعسكر جبان .

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أحدث التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
النفس اماره بالسوء
د محمد ماجد بخش
المملكة الأولى .. دائما
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
استغفر الله واتوب اليه
د محمد ماجد بخش
يرحم والديك ياشيخ أبو فهد .. وش اللي ما أنت مصدقه ؟ خذني على قد عقلي .. وقول لي !
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اضرب المربوط يخاف السايب

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