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بالفيديو.. جنود سعوديون ضمن قوات حفظ السلام ببيروت عام 1976م

منذ 54 دقيقة
1569
بالفيديو.. جنود سعوديون ضمن قوات حفظ السلام ببيروت عام 1976م

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو متداول تواجد جنود سعوديون ضمن قوات حفظ السلام والأمن في بيروت عام 1976م.

وحظي الفيديو بتفاعل من قبل متابعو "تويتر" والذي أعتبروه ردًا قويًا على تجاوز وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة.

وجاء ذلك بعد تجاوز "وهبة" في تصريحاته بوصفه المحلل السياسي سلمان الأنصاري بأهل البدو.

كما استنكرت وزارة الخاريجة تصريحات "شربل" لما تضمنتها من إساءات مشينة تجاه المملكة و شعبها ودول مجلس التعاون الخليجية الشقيقة.

كما أكدت على أن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

 

شربل وهبة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10461
منذ 4 دقائق
المملكة الأولى .. دائما

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أحدث التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
النفس اماره بالسوء
د محمد ماجد بخش
المملكة الأولى .. دائما
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
استغفر الله واتوب اليه
د محمد ماجد بخش
يرحم والديك ياشيخ أبو فهد .. وش اللي ما أنت مصدقه ؟ خذني على قد عقلي .. وقول لي !
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اضرب المربوط يخاف السايب

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