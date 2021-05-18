بالفيديو.. جنود سعوديون ضمن قوات حفظ السلام ببيروت عام 1976م

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو متداول تواجد جنود سعوديون ضمن قوات حفظ السلام والأمن في بيروت عام 1976م.
وحظي الفيديو بتفاعل من قبل متابعو "تويتر" والذي أعتبروه ردًا قويًا على تجاوز وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة.
وجاء ذلك بعد تجاوز "وهبة" في تصريحاته بوصفه المحلل السياسي سلمان الأنصاري بأهل البدو.
كما استنكرت وزارة الخاريجة تصريحات "شربل" لما تضمنتها من إساءات مشينة تجاه المملكة و شعبها ودول مجلس التعاون الخليجية الشقيقة.
كما أكدت على أن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.