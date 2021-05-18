الاتحاد يستقر على خليفة كاريلي

ماجد محمد (صدى):
اختارت الإدارة الاتحادية، المدرب الروماني كوزمين كونترا، لقيادة الفريق، في الموسم الرياضي الجديد.
ووصلت المفاوضات بين مسؤولي الاتحاد، والمدير الفني الروماني، إلى مراحل متقدمة، حيث ينتهي عقد فابيو كاريلي، مع الاتحاد، بختام الموسم الرياضي الحالي 2020.
وكان كونترا البالغ من العمر 45 سنة، لا يرتبط بعقد مع أي نادي، منذ الرحيل عن فريق إف سي دينامو الروماني، في ديسمبر الماضي.
يذكر أن كونترا، خاض العديد من التجارب التدريبية الكبرى، أبرزها مع خيتافي الإسباني، إضافة إلى توليه مسؤولية قيادة منتخب رومانيا، في الفترة من 2017 إلى 2019.