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الإمارات تستدعي سفير لبنان وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات وزير الخارجية

منذ ساعة
1634
الإمارات تستدعي سفير لبنان وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات وزير الخارجية

أبو ظبي (صدى):
عبرت وزارة الخارجية الإمارتية، اليوم الثلاثاء، عن استنكارها التصريحات المشينة والعنصرية التي أدلى بها وزير الخارجية اللبنانية شربل وهبة، والتي أساءت إلى السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

واستدعت الإمارات سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تستنكر فيها هذه التصريحات، موضحة أنها تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي، بحسب وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

يذكر أن شربل وهبة تطاول على المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي وذلك بتصريحات مسيئة، بعد وصفهم بـ"البدو" خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة الحرة الأمريكية، عقب إحراجه على الهواء من محلل سياسي سعودي.

لبنان
الإمارات
مجلس التعاون الخليجي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10452
منذ 17 دقيقة
خطوة جيدة جدا
لا يهمونك انا مجنونك
لا يهمونك انا مجنونك عدد التعليقات : 562
منذ دقيقتين
إنة عهد الرئيس الأزعر القوي يكفي أنة ماخذ شعبة معة عاجهنم

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أحدث التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
النفس اماره بالسوء
د محمد ماجد بخش
المملكة الأولى .. دائما
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
استغفر الله واتوب اليه
د محمد ماجد بخش
يرحم والديك ياشيخ أبو فهد .. وش اللي ما أنت مصدقه ؟ خذني على قد عقلي .. وقول لي !
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اضرب المربوط يخاف السايب

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