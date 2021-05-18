الإمارات تستدعي سفير لبنان وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات وزير الخارجية

أبو ظبي (صدى):
عبرت وزارة الخارجية الإمارتية، اليوم الثلاثاء، عن استنكارها التصريحات المشينة والعنصرية التي أدلى بها وزير الخارجية اللبنانية شربل وهبة، والتي أساءت إلى السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
واستدعت الإمارات سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تستنكر فيها هذه التصريحات، موضحة أنها تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي، بحسب وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
يذكر أن شربل وهبة تطاول على المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي وذلك بتصريحات مسيئة، بعد وصفهم بـ"البدو" خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة الحرة الأمريكية، عقب إحراجه على الهواء من محلل سياسي سعودي.