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" حقوق الإنسان " توضح المزايا الممنوحة للمتبرعين بالأعضاء

منذ 35 دقيقة
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" حقوق الإنسان " توضح المزايا الممنوحة للمتبرعين بالأعضاء

الرياض (صدى):
كشفت هيئة حقوق الإنسان عن المزايا الممنوحة للمتبرعين بالأعضاء.

وتتضمن المزايا منح وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة للمتبرعين بالأعضاء الرئيسية وهي ( القلب ، الكبد ، الكليتان ، النخاع العظمي)، ومنح الموظف المصاب بالفشل الكلوي إجازة براتب كامل عن الأيام التي يتم إجراء الغسيل له بالتقنية الدموية بموجب تقرير من الجهة الطبية التي تتولى علاجه.

كما يتم منح مريض الفشل الكلوي الذي يعمل في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر في اليوم الذي يجرى له فيه الغسيل الكلوي للتنقية الدموية؛ وذلك بموجب تقرير من الجهة الطبية التي تتولى علاجه، أسوة بأمثاله من العاملين في الدولة ويتحمل صندوق الموارد البشرية أجر ذلك اليوم.

أما المرضى الذين زرعت لهم أعضاء (كلية، كبد، قلب) يتم منحهم تخفيضًا على تذاكر طيران الخطوط الجوية السعودية بمقدار (25%) على القطاعات الداخلية بواقع ثلاث تذاكر سنوية لمدة عامين قابلة للتجديد لعام ثالث فقط، كما يمنح المتبرع بكليته أو جزء من كبده تخفيضا على شبكة الخطوط الداخلية (رحلتين سنويا فقط) والخطوط الدولية(رحلة واحدة سنويا) بالدرجة السياحية.

ويعد العسكري المصاب بالفشل الكلوي غير لائق طبيًا للخدمة العسكرية ويعامل بموجب المادة رقم (15) من نظام التقاعد العسكري ويصرف له (70%) من آخر راتب كان يتقاضاه قبل التقاعد أو على أساس المستحق من مدة خدمته المحسوبة في التقاعد أيهما أكثر.

ويشترط أن لا توصي اللجنة الطبية العسكرية العليا بذلك لمن هم في مراحل متقدمة من الفشل الكلوي وبعد استنفاد المريض ما مقداره (90) يومًا إجازة غسيل كلى ، كما يستمر المتبرعون بالكلى في عملهم واعتبارهم لائقين للخدمة العسكرية وفي حالة تدهور حالتهم يحالون إلى التقاعد ويصرف لهم أيضا (70%) من آخر راتب يتقاضونه.

ويمنح مريض الفشل الكلوي (240) كيلو غرام کعفش مجانًا (أدوية ومحاليل)؛ وذلك على الرحلات الداخلية والخارجية للخطوط السعودية التي تبدأ من المملكة فقط.

كما يتم إصدار بطاقات تخفيض على تذاكر طيران الخطوط الجوية العربية السعودية بمقدار 50% لكل متبرع ومتبرعة بالكلي أو جزء من الكبد للأقارب المرضى. صرف إعانة مادية سنوية لمرضى الفشل الكلوي الفقراء وخاصة المحتاجين منهم مبلغ وقدره (10000) عشرة آلاف ريال.

ويحصل مريض الفشل الكلوي على بطاقة تخفيض على كافة وسائل النقل الحكومية مع مرافق بمقدار (50%).

التبرع بالأعضاء

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