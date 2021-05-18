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الأمير عبدالرحمن بن مساعد ينظم قصيدة جديدة في حب الوطن

منذ ساعة
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الأمير عبدالرحمن بن مساعد ينظم قصيدة جديدة في حب الوطن

عادل الحربي (صدى):
أطلق الأمير عبدالرحمن بن مساعد قصيدة جديدة في حب الوطن يتحدث فيها عن التاريخ العريق للمملكة وتعامل المملكة مع الحاقدين.

ونشر " الأمير عبدالرحمن " كلمات القصيدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" وجاء في مطلع القصيدة: "سلامًا أيها الوطنُ الأعزُّ بفضلِ الله واللهُ المُعِزُّ.. فلا تَعْبَأْ بغِلّ ٍفي صدور".

وجاء بـ القصيدة:

عثَتْ فيها شياطينٌ تَؤزُّ

وعامِل كُلّ شتّامٍ بذيءٍ

كَأَنّ نعِيقَهُ هَمسٌ وَرِكْزُ

فإن تُهزَمْ بِشَتمٍ أو بِقَذْعٍ

فهذا والّذي أعلاكَ فَوْزُ

فما يُعليكَ مدحٌ مُستَحَقٌّ

ولن يؤذيكَ إجْحافٌ ونَبْزُ

 

قصيدة
الأمير عبدالرحمن بن مساعد

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10437
منذ 28 دقيقة
جاكم العلم وتعداكم يا من للبنان خان وظلم وسرق ونهب وظل على الكرسي عم ينطر القاورما ترجع لحمة تازا
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10437
منذ 22 دقيقة
ضعوا هذه القصيدة في صدور عقولكم لتعلموا أن الغيرة على الوطن من حبه وحب الوطن من الإيمان كما يشاع ويذاع وأن أرضه وعرضه وماله وشعبه لا يباع لا يباع لا يباع وأن من باع ضاع ضاع وأكلته السباع ونهشت جسده بعدها السباع .. راشد الماجد لحن وغن وتغن بالوطن وحبه فأنت أسرع ملحن وأجود مؤد .. لا يسبقك محمد عبده .. الأمير ما يقول لأحد لا في غناء شعره لأنه كتبه وأهداه للوطن .
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10437
منذ 4 دقائق
السباع الأولى .. والثانية الضباع .. السباع تتقدم على الضباع باستمرار لأن الضباع غدارة وانتهازية وما أحد يحبها ولا يطيقها .. وهي رمز للخسة والنذالة والقوة الشريرة والوضيعة

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