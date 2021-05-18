رونالدو يثير الجدل بنقل سيارته الفاخرة على شاحنة في منتصف الليل

وكالات (صدى):
لجأ لاعب يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، لنقل سياراته الفاخرة عبر شاحنة كبيرة من مدينة تورينو الإيطالية، إلى جهة غير معلومة مما أثار الشكوك حول مصير اللاعب مع ناديه.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن اللاعب نقل 7 سيارات إلى خارج مدينة تورينو الإيطالية، فيما ذكرت تقارير صحفية إسبانية وإيطالية وجود أى رابط بين نقل هذه السيارات ورحيل "رونالدو" عن "يوفنتوس".
وأوضحت أن اللاعب اعتاد على نقل أسطول سياراته قبل العطلات، في حين ذكرت صحيفة «كورييري تورينو»، أن رونالدو نقل سياراته لأسباب تتعلق بالصيانة قبل عام لأن معظم سياراته عادة ما يتم فحصها في ألمانيا.