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"السوق المالية" تعلن عن إحالة اشتباه مضلل للنيابة العامة

منذ 56 دقيقة
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"السوق المالية" تعلن عن إحالة اشتباه مضلل للنيابة العامة

الرياض (صدى):
أعلنت هيئة السوق المالية عن إحالة اشتباه في مخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية إلى النيابة العامة.

وجاء ذلك لاشتراكهم في تنفيذ سلسلة من الإجراءات والعمليات التي أدت إلى إيجاد انطباع مضلل بشأن قيمة الورقة المالية.

وتؤكد الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة.

كما تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين.

كما يحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن عبر هذا الرابط : من هـــــــنا 

 

 

هيئة السوق المالية

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