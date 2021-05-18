قرار جديد من الهلال بشأن اللاعبين الأجانب 

نواف السالم (صدى):
أصدر نادي الهلال قرارا بتأجيل مناقشة احتياجات الفريق حتى الانتهاء من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بنهاية شهر مايو الجاري.
وبحسب المعلومات الواردة فإن الإدارة الهلالية أجلت اتخاذ أي قرار حول اللاعبين الأجانب إلى حين انتهاء الموسم باستثناء التعاقد المعلن عنه مؤخرًا مع المهاجم المالي موسى ماريغا الذي سيكون هو المحترف السابع في الفريق، في حين ستحدد التقارير مدى إمكانية استمرار أي من السداسي (جانغ هيون وغوستافو كويلار ولوسيانو فييتو وسيباستيان جيوفينكو وآندري كاريلو وبافيتمبي غوميز) من عدمه، بحسب الزميلة "الجزيرة".
كما ستشمل الدراسة اللاعبين المعارين لأندية أخرى واللاعبين الصاعدين من فئة الشباب ولاعبي الفريق حاليا، وكذلك الحال بالجهاز الفني الذي سيتم اختياره خلفا لمورايس المؤقت.
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