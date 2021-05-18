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"الشؤون الإسلامية" تغلق 13 مسجداً مؤقتاً في 5 مناطق وتعيد فتح 13 مسجداً

منذ ساعة
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"الشؤون الإسلامية" تغلق 13 مسجداً مؤقتاً في 5 مناطق وتعيد فتح 13 مسجداً

الرياض (صدى):
أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 13 مسجداً مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 101 يوم 1223 مسجداً تم فتح 1201 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد المغلقة أربعة بمنطقة القصيم وأربعة بمنطقة عسير وثلاثة بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة الباحة.

كما أشارت إلى إعادة فتح 13 مسجداً أربعة منها بمنطقة الرياض وثلاثة بمنطقة عسير وثلاثة بمنطقة الباحة واثنان بمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة تبوك وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

المملكة
الشؤون الإسلامية

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