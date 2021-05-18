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بالصور.. رد قاسي من المواطنين على تجاوز شربل وهبة

منذ ساعة
1925
بالصور.. رد قاسي من المواطنين على تجاوز شربل وهبة

الرياض (صدى):
رد المواطنون على تجاوز وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة بوصفه المحلل السياسي سلمان الأنصاري بأهل البدو.

وبدأ رد متابعو "تويتر" بتداول صورة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال جلوسه في خيمة تراثية في محافظة العلا لمشاركته في جلسة حوار إستراتيجية.

وجاء ذلك حينها ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في الرابع عشر من يناير الماضي، والذي حضره أكثر من 160 من قادة ورواد الأعمال المؤثرين الدوليين مثلوا 28 قطاعاً و36 دولة.

كما تداولوا هشتاق بعنوان "ديار البدو" والذي شاركوا من خلاله صور للعديد من المدن السعودية ومدى التطور التي حظيت به.

ولم يقتصر رفض تصريح "شربل" على الشعب السعودي فقط بل واجه انتقادًا لاذعًا من قبل اللبنانيين أيضًا ويسنوا هاشتاج "شربل وهبة"، وقالوا أنه لا يمثلهم.

البدو
شربل وهبة
ديار البدو

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127936
منذ 45 دقيقة
ادحروه ياالنشاما واخرسوه وانا معكم من الداحرين ..

.. يهبا ويخسا هو ومن يتطاول علينا ، وهو من ارذل واخذل الخلق ..
الملل
الملل عدد التعليقات : 493
منذ 14 دقيقة
ودي اروح سياحه لبنان بس العين بصيره واليد قصيره
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10422
منذ 6 دقائق
وش بتلاقي يا حسرة حتى الفلافل صارت شحيحة

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أحدث التعليقات

احمد
ياشيخ محمد بخش... وش قاعد تخربش انت... تعرف معنى كلامك؟
د محمد ماجد بخش
زمان ومكان واسم وصورة وبيان برنادتشو - هولاكو - كيسنجر - رامسفيلد - كليوباترا - إسماعيل ياسين - تحية كاريوكا - ستيف أوستن -...
د محمد ماجد بخش
كفو والله شف لي تذكرة اروح أناقش أبحاثي من فضلك . تراني جارك وداري في ريح دارك
محمد
الله يرحمه ويحسن اليه ،، ترك بصمات واضحة في مسلسله طاش ماطاش ويعتبر من اشهر المخرجين السعوديين
رااايق
ياااا صبر الأرض ** أنتي مالك ومال الناس ياااا مي خلي اللقافة والتدخل بشئون الغير *** أنتي أيش دخلك تلبس أحمر ضيق ولا حاف...

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