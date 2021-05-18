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بالفيديو .. طالبة تحقق الدرجة الكاملة في اختبار القدرات وتعلق: نحن جيل الرؤية ولن نخيب ظن ولي العهد

منذ ساعة
1854
بالفيديو .. طالبة تحقق الدرجة الكاملة في اختبار القدرات وتعلق: نحن جيل الرؤية ولن نخيب ظن ولي العهد

عادل الحربي (صدى):
روت الطالبة "جودي الجريسي" قصة نجاحها في الحصول على الدرجة الكاملة في اختبار القدرات، مؤكدة أن القرآن كان له أثر فيما وصلت إليه.

وذكرت، خلال حديثها في برنامج الراصد المذاع على قناة "الإخبارية"، أنها خاضت الاختبار مرتين، وحصلت في المرة الأولى على 81% بينما تفوق شقيقها عليها، وحصد 95%، مضيفة أن هذا التنافس مع شقيقها حثها أكثر على المذاكرة لتحقيق أعلى الدرجات.

وأضافت أنها رفعت عدد ساعات المذاكرة إلى 8 ساعات يوميا بخلاف مذاكرة مواد الدراسة العادية، مضيفة أنها أخذت أيضا دورة لتحسين قدرتها على اجتياز الاختبار، ونجحت بالفعل في الحصول على الدرجة النهائية في اختبار القدرات.

وأضافت أنها كانت من الأوائل في مدرستها، مضيفة أن سفرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع والدتها منحها تجربة جميلة في مسيرتها التعليمية، كما حققت أيضا حينها التفوق، وتم تكريمهما لكونها من الأوائل في المدرسة التي التحقت بها في أمريكا.

وأكدت أنها تطمح في الاستمرار في تفوقها حتى تتولى أعلى المناصب في المملكة، مضيفة أن طموحها لا حدود له،وأنها من جيل رؤية المملكة 2030 ولن تخيب ظن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

ولي العهد
اختبار القدرات
جودي الجريسي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10423
منذ 25 دقيقة
هل تعلمون أن اختبارات التحصيلي والقدرات من القياس الإيجابي المفيد والأكيد لبيان مغناطيسية الطالب الحقيقية والحمد لله أنني من كتب وكتب وكتب عنها حتى أقرت بعيد إقرار السنة التحضيرية كذلك .. وأجري على الله.
متابع
متابع عدد التعليقات : 103
منذ 16 دقيقة
اللي بينفها عمد ربها ان تتحجب بكامل حجابها وتغطي وجهها عن غير محارمها
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10423
منذ 6 دقائق
جميل كلامك .. لكن الأجمل الدعاء لها في ظهر الغيب بالهداية وطريق الفلاح والنجاح التام في الدنيا والآخرة .. في كلية الطب لو غطت الطالبة وجهها قال البرفيسور لها ما يحصل بينك وبين المريض تواصل .. روح أقنع لي البرفيسور أول بعدها أقنع من دونه

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أحدث التعليقات

احمد
ياشيخ محمد بخش... وش قاعد تخربش انت... تعرف معنى كلامك؟
د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
كفو والله شف لي تذكرة اروح أناقش أبحاثي من فضلك . تراني جارك وداري في ريح دارك
محمد
الله يرحمه ويحسن اليه ،، ترك بصمات واضحة في مسلسله طاش ماطاش ويعتبر من اشهر المخرجين السعوديين
رااايق
ياااا صبر الأرض ** أنتي مالك ومال الناس ياااا مي خلي اللقافة والتدخل بشئون الغير *** أنتي أيش دخلك تلبس أحمر ضيق ولا حاف...

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