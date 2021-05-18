فوز "غوميز" بأجمل هدف في الجولة الـ27 بدوري المحترفين

ماجد محمد (صدى):
وقع الاختيار على هدف محترف فريق الهلال، اللاعب الفرنسي، بافيتيمبي غوميز، في شباك مرمى فريق الباطن، ليكون أجمل أهداف الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وعرض الحساب الرسمي لبطولة دوري المحترفين، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو للهدف، معلقا عليه: "باختياركم.. هدف غوميز، في شباك الباطن، يحصل على هدف الجولة الـ27".
وكان "غوميز" نافس على الهدف الأجمل في الجولة الماضية، هدف نجم الفيصلي محمد الصيعري، في شباك نظيره أبها، وهدف لاعب الوحدة أيمن الخلف، في مرمى شباك الفتح.