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الخارجية تستنكر تصريحات شاربل وهبة المسيئة تجاه المملكة

منذ 12 دقيقة
1276
الخارجية تستنكر تصريحات شاربل وهبة المسيئة تجاه المملكة

الرياض (صدى):
إشارة إلى التصريحات المسيئة لوزير خارجية الجمهورية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة خلال مقابلة تلفزيونية، والتي تطاول فيها على المملكة وشعبها.

فإن وزارة الخارجية إذ تعرب عن تنديدها واستنكارها الشديدين لما تضمنته تلك التصريحات من إساءات مشينة تجاه المملكة و شعبها ودول مجلس التعاون الخليجية الشقيقة، لتؤكد مجددًا على أن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

ونظرًا لما قد يترتب على تلك التصريحات المشينة من تبعات على العلاقات بين البلدين الشقيقين فقد استدعت الوزارة سعادة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة للإعراب عن رفض المملكة واستنكارها للإساءات الصادرة من وزير الخارجية اللبناني، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص.

المملكة
لبنان

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ولي عهدنا وزير دفاعنا، ونائبه حريصان حرص القيادة وحرص المحارب المحافظ على سلاحه، وحرص فؤاد الأم وعطفها على ولدها وحرص القائد العام على سلامة...
رااايق
هذا يترنح باين أنه مكثر عصير الفجل المنتهية مدته ** هههههههههههههههه أستغفر الله وأتوب إليه ***
رااايق
طيب ***
خبير زمانه
لبنان مختطف وتحت الاحتلال الايراني مهما قال اللبنانببن من الحكومه او الشعب من اعتذار عن مايصدر منهم من اساءات كلها لعب على الذقون ولكسب...
عبدالله
اصطاده يا صحب المزرعة ووصله لحديقة الحيوان عن عندكم بالطائف

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