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الأمير محمد بن سلمان يلقي كلمة في قمة "تمويل الاقتصاديات الأفريقية"

منذ 19 دقيقة
1336
الأمير محمد بن سلمان يلقي كلمة في قمة "تمويل الاقتصاديات الأفريقية"

الرياض (صدى):
يلقي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، اليوم، كلمة خلال مشاركته في قمة "تمويل الاقتصاديات الأفريقية" بالعاصمة الفرنسية "باريس".

ومن المقرر أن تتضمن كلمة ولي العهد، وفقا لـ"الإخبارية"، التأكيد على دعم المملكة للدول الإفريقية خاصة في ظل جائحة كورونا.

يذكر أن القمة تشهد حضور قادة عدد من الدول، ومنهم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسى ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون وزعماء ورؤساء حكومات الدول الأفريقية والمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى، كريستالينا جورجيفا، ورئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هويار، وعدد من مسئولى الدول الأوروبية،ومجموعة العشرين.

كورونا
الأمير محمد بن سلمان
قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ولي عهدنا وزير دفاعنا، ونائبه حريصان حرص القيادة وحرص المحارب المحافظ على سلاحه، وحرص فؤاد الأم وعطفها على ولدها وحرص القائد العام على سلامة...
رااايق
هذا يترنح باين أنه مكثر عصير الفجل المنتهية مدته ** هههههههههههههههه أستغفر الله وأتوب إليه ***
رااايق
طيب ***
خبير زمانه
لبنان مختطف وتحت الاحتلال الايراني مهما قال اللبنانببن من الحكومه او الشعب من اعتذار عن مايصدر منهم من اساءات كلها لعب على الذقون ولكسب...
عبدالله
اصطاده يا صحب المزرعة ووصله لحديقة الحيوان عن عندكم بالطائف

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