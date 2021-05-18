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السيسي يعلن تقديم مصر 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة 

منذ 38 دقيقة
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السيسي يعلن تقديم مصر 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة 

القاهرة (صدى):
كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار، وفقا لما صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

ويأتي ذلك خلال مشاركة الرئيس فى القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، والتى عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه فى باريس بمشاركة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

عبد الفتاح السيسي
غزة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10408
منذ 11 دقيقة
أوقف الضرب أولا . قبل ما خطب عبأ الحطب
شرحبيل
شرحبيل عدد التعليقات : 580
منذ 7 دقائق
مصر أولى بيهاااا
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10408
منذ 44 ثانية
هذه صفقة تجارية معناها تبرعوا يا جماعة معانا وهاتوا الفلوس عندي نبني لهم عن طريق مهندسين القوات المسلحة أبراج ثانية للسكن عشان فيه ١٠٠٠٠٠ مشرد.. ودا كلام صح وعين العقل .. ال١٠٠٠٠٠ دول حيخشوا مصر بعد الأنروا ما تسيبهم

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ولي عهدنا وزير دفاعنا، ونائبه حريصان حرص القيادة وحرص المحارب المحافظ على سلاحه، وحرص فؤاد الأم وعطفها على ولدها وحرص القائد العام على سلامة...
رااايق
هذا يترنح باين أنه مكثر عصير الفجل المنتهية مدته ** هههههههههههههههه أستغفر الله وأتوب إليه ***
رااايق
طيب ***
خبير زمانه
لبنان مختطف وتحت الاحتلال الايراني مهما قال اللبنانببن من الحكومه او الشعب من اعتذار عن مايصدر منهم من اساءات كلها لعب على الذقون ولكسب...
عبدالله
اصطاده يا صحب المزرعة ووصله لحديقة الحيوان عن عندكم بالطائف

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