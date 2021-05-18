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"آل الشيخ" ينشر صورة للأمير خالد بن سلمان وهو يقبل يد ولي العهد ويعلق : "لتذكير الجاهل"

منذ 32 دقيقة
1888
"آل الشيخ" ينشر صورة للأمير خالد بن سلمان وهو يقبل يد ولي العهد ويعلق : "لتذكير الجاهل"

الرياض (صدى):
نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، اليوم، صورة جمعت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان.

وعلق "آل الشيخ" على الصورة وكتب على حسابه بموقع تويتر:"لتذكير الجاهل ... طيار بطل ابن ملك واخو ولي عهد ... يودع قائده قبل ان يقلع بطائرته مع زملائه الابطال لتوجيه ضربه لداعش".

يذكر أن هذه التغريدة جاءت بعد سلسلة تغريدات استنكر فيها التصريحات المسيئة التي أصدرها وزير خارجية حكومة تصريف الاعمال في لبنان شربل وهبة، التي سخر فيها من المحلل السياسي سليم الانصاري بأنه من "أهل البدو" إَضافة إلى اتهام دول الخليج بإرسال الدواعش الى البلدان العربية، وذلك في معرض دفاعه عن سلاح حزب الله.

لبنان
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" الدواعش
الأمير خالد بن سلمان
تركي آل الشيخ
شربل وهبة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10409
منذ 59 ثانية
ولي عهدنا وزير دفاعنا، ونائبه حريصان حرص القيادة وحرص المحارب المحافظ على سلاحه، وحرص فؤاد الأم وعطفها على ولدها وحرص القائد العام على سلامة أرضه وشعبه ألا يمسه أذى ولا يلحقه ضرر . هذا الحرص نابع من الواجب والجبلة على ردع المعتدي وقمع الفتنة ورد المظالم وإقامة العدل وحماية الحدود بكل أبعادها ومعانيها ومراميها وهذه الصورة ليس تذكيرا للجاهل فحسب بل إعلاما للحاضر والغائب بأن الطيران هو الحسام الجديد الحاضر لمن ظن أن الفراغ السياسي على الأرض من الممكن أن يوظف ويستغل في العبث الحشدي أو الشحذي بأمن دولة الجوار

في يدنا كتاب الله وفي يدنا الحسام

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ولي عهدنا وزير دفاعنا، ونائبه حريصان حرص القيادة وحرص المحارب المحافظ على سلاحه، وحرص فؤاد الأم وعطفها على ولدها وحرص القائد العام على سلامة...
رااايق
هذا يترنح باين أنه مكثر عصير الفجل المنتهية مدته ** هههههههههههههههه أستغفر الله وأتوب إليه ***
رااايق
طيب ***
خبير زمانه
لبنان مختطف وتحت الاحتلال الايراني مهما قال اللبنانببن من الحكومه او الشعب من اعتذار عن مايصدر منهم من اساءات كلها لعب على الذقون ولكسب...
عبدالله
اصطاده يا صحب المزرعة ووصله لحديقة الحيوان عن عندكم بالطائف

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