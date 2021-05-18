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مكافحة المخدرات: القبض على مقيمَين ونازح لمحاولتهم تهريب (2,700,000) قرص إمفيتامين

منذ 40 دقيقة
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مكافحة المخدرات: القبض على مقيمَين ونازح لمحاولتهم تهريب (2,700,000) قرص إمفيتامين

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت - بتوفيق الله - عن إحباط محاولة تهريب (2,700,000) قرص إمفيتامين مخدر مخفية داخل سقف مقطورة شاحنة، حيث تمت متابعتها وضبطها بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بميناء جدة الإسلامي.

وأوضح النجيدي أنه تم القبض على المتورطين في محاولة تهريبها بمحافظة جدة ومدينة الرياض، وهم (3) متهمين، مقيمان من الجنسيتين السودانية والسورية، ونازح.

وأكد أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

مكافحة المخدرات
إمفيتامين

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د محمد ماجد بخش
ولي عهدنا وزير دفاعنا، ونائبه حريصان حرص القيادة وحرص المحارب المحافظ على سلاحه، وحرص فؤاد الأم وعطفها على ولدها وحرص القائد العام على سلامة...
رااايق
هذا يترنح باين أنه مكثر عصير الفجل المنتهية مدته ** هههههههههههههههه أستغفر الله وأتوب إليه ***
رااايق
طيب ***
خبير زمانه
لبنان مختطف وتحت الاحتلال الايراني مهما قال اللبنانببن من الحكومه او الشعب من اعتذار عن مايصدر منهم من اساءات كلها لعب على الذقون ولكسب...
عبدالله
اصطاده يا صحب المزرعة ووصله لحديقة الحيوان عن عندكم بالطائف

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