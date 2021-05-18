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الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI تُعيد تشكيل مجلس إدارتها

منذ ساعة
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الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI تُعيد تشكيل مجلس إدارتها

الرياض (صدى):
أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة- نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي عُقدت افتراضياً أمس، وذلك بحضور ممثل مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس معالي الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل، وممثل الصندوق عمر بن عبدالرحمن أبالخيل.

وبعد اكتمال النصاب القانوني وفقاً للمادة الثلاثين من النظام الأساسي للشركة، وبعد الاطلاع على جدول أعمال الجمعية، وبناءً على نتائج التصويت، أقرت الجمعية جميع البنود المطروحة للتصويت، بما في ذلك الموافقة على تعديل المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من (9) إلى (10) أعضاء، والموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة بدءاً من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ولمدة ثلاث سنوات.

وفيما يلي تشكيلة مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI الجديد:

1. معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب (رئيس مجلس الإدارة)

2. معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف (عضواً)

3. معالي الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان (عضواً)

4. معالي الدكتور خالد بن حسين البياري (عضواً)

5. معالي الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل (نائب الرئيس)

6. معالي الدكتور غسان بن أحمد السليمان (عضواً)

7. المهندس مساعد بن سليمان العوهلي (عضواً)

8. مازن بن أحمد الجبير (عضواً)

9. عبدالعزيز بن عبدالرحمن السويلم‏ (عضواً)

10. ياسر بن عبدالله السلمان (عضواً).

وعقب الانتهاء من اجتماع الجمعية العامة غير العادية قال معالي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب: "نبارك للشركة إعادة تشكيل مجلس إدارتها وللأعضاء الجدد تسلُّم مناصبهم الجديدة، ونتمنى لهم كل التوفيق والسداد، ونتوجه بالشكر إلى الأعضاء السابقين على ما قدموه خلال فترة مليئة بالإنجازات، كما نجدد التزامنا أمام جميع عملائنا وأصحاب المصلحة لدينا باستكمال مسيرة العطاء والإنجازات، إذ سيبذل مجلس الإدارة أقصى الجهود من أجل ضمان نجاح الشركة بتوطين ما يربو على 50% من الإنفاق العسكري للمملكة بحلول العام 2030".

صندوق الاستثمارات العامة
الشركة السعودية للصناعات العسكرية

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د محمد ماجد بخش
ولي عهدنا وزير دفاعنا، ونائبه حريصان حرص القيادة وحرص المحارب المحافظ على سلاحه، وحرص فؤاد الأم وعطفها على ولدها وحرص القائد العام على سلامة...
رااايق
هذا يترنح باين أنه مكثر عصير الفجل المنتهية مدته ** هههههههههههههههه أستغفر الله وأتوب إليه ***
رااايق
طيب ***
خبير زمانه
لبنان مختطف وتحت الاحتلال الايراني مهما قال اللبنانببن من الحكومه او الشعب من اعتذار عن مايصدر منهم من اساءات كلها لعب على الذقون ولكسب...
عبدالله
اصطاده يا صحب المزرعة ووصله لحديقة الحيوان عن عندكم بالطائف

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