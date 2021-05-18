شاب لبناني لـ شربل وهبة: "ما فعلته يسمى إجرام بحق اللبنانيين والمملكة أكبر من كلامك"

بيروت (صدى):
وجه شاب لبناني رسالة إلى وزير خارجية بلاده شربل وهبة بعد تصريحاته المثيرة للجدل عن المملكة ودول الخليج، حيث طالبه بالاستقالة.
وقال الشاب اللبنان: " بدي أوجه سؤال صغير لمعالي وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، حضرتك قبل ما تحكي الكلام اللي حكيته على قناة الحرة وتتهم دول الخليج بتمويل داعش ، أنت فكرت بالعلاقات السعودية اللبنانية وفكرت بمصير 300 ألف لبناني بيشتغلوا بالسعودية وغيرهم بالإمارات وبسائر دول الخليج وعندهم استثمارات".
وتابع الشاب اللبناني : " هل فكرت باللبنانيين اللي بيشتغلوا بهذه الدول واللي بيبعتوا المصاري لأهلهم وبيعيشوا من وراهم”، مضيفا:” فكرت إن أي انقطاع بينا وبين دول الخليج بيصير معنا أزمة كارثية" موضحا:" للأسف علاقتنا بالسعودية أكبر من كلامك يلي ما بمثلنا".
وأضاف الشاب :"أنت اليوم لا مثلت اللبنانيين ولا المغتربين، أنت مثلت لسان حال فريق سياسي لا يمثل إلا شريحة صغيرة من اللبنانيين واللي عملته ليس مقبولا ويسمى إجرام بحق اللبنانيين"، مضيفا:"مطلوب منك إنك تستقيل".