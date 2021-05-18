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شاب لبناني لـ شربل وهبة: "ما فعلته يسمى إجرام بحق اللبنانيين والمملكة أكبر من كلامك"

منذ ساعة
2591
شاب لبناني لـ شربل وهبة: "ما فعلته يسمى إجرام بحق اللبنانيين والمملكة أكبر من كلامك"

بيروت (صدى):
وجه شاب لبناني رسالة إلى وزير خارجية بلاده شربل وهبة بعد تصريحاته المثيرة للجدل عن المملكة ودول الخليج، حيث طالبه بالاستقالة.

وقال الشاب اللبنان: " بدي أوجه سؤال صغير لمعالي وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، حضرتك قبل ما تحكي الكلام اللي حكيته على قناة الحرة وتتهم دول الخليج بتمويل داعش ، أنت فكرت بالعلاقات السعودية اللبنانية وفكرت بمصير 300 ألف لبناني بيشتغلوا بالسعودية وغيرهم بالإمارات وبسائر دول الخليج وعندهم استثمارات".

وتابع الشاب اللبناني : " هل فكرت باللبنانيين اللي بيشتغلوا بهذه الدول واللي بيبعتوا المصاري لأهلهم وبيعيشوا من وراهم”، مضيفا:” فكرت إن أي انقطاع بينا وبين دول الخليج بيصير معنا أزمة كارثية" موضحا:" للأسف علاقتنا بالسعودية أكبر من كلامك يلي ما بمثلنا".

وأضاف الشاب :"أنت اليوم لا مثلت اللبنانيين ولا المغتربين، أنت مثلت لسان حال فريق سياسي لا يمثل إلا شريحة صغيرة من اللبنانيين واللي عملته ليس مقبولا ويسمى إجرام بحق اللبنانيين"، مضيفا:"مطلوب منك إنك تستقيل".

المملكة
لبنان
دول الخليج
البدو
شربل وهبة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10408
منذ 41 دقيقة
ضربته في صلعته
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10408
منذ 38 دقيقة
ما لقوا في الورد عيب قالوا أحمر الخدين
فبصل
فبصل عدد التعليقات : 1850
منذ 27 دقيقة
الأخ هذا في السعوديه أو دول الخليج خلوه يرح لبنان وشوفوا كلامه ملينا من الضحك
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10408
منذ 22 دقيقة
نحن علينا بالظاهر وحكيو خيو مافي منو
خبير زمانه
خبير زمانه عدد التعليقات : 457
منذ 4 دقائق
لبنان مختطف وتحت الاحتلال الايراني مهما قال اللبنانببن من الحكومه او الشعب من اعتذار عن مايصدر منهم من اساءات كلها لعب على الذقون ولكسب الدعم المالي فقط .... دول الخليج لو تعرف لطلبت من اللبنانيين المقيمين فيها المغادرة للبلادهم حتى يكون فيه ضغط لطرد حزب الله لتسببه في ضياعهم اما ترك اللبنانيين بدول الخليج يعملون وبضخون المليارات للبنان هو دعم ليبقى حزب الله قوي كماهو للاسف دول الخليج تساعد حزب الله للبقاء بوقفاتها الانسانيه مع لبنان وجاليته بالخليج ... الخليج يجب ان يتحمل مجاملاته لهذه الدوله السيئه وحزبها العدو القرار بيد الخليج ؟؟؟؟

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ولي عهدنا وزير دفاعنا، ونائبه حريصان حرص القيادة وحرص المحارب المحافظ على سلاحه، وحرص فؤاد الأم وعطفها على ولدها وحرص القائد العام على سلامة...
رااايق
هذا يترنح باين أنه مكثر عصير الفجل المنتهية مدته ** هههههههههههههههه أستغفر الله وأتوب إليه ***
رااايق
طيب ***
خبير زمانه
لبنان مختطف وتحت الاحتلال الايراني مهما قال اللبنانببن من الحكومه او الشعب من اعتذار عن مايصدر منهم من اساءات كلها لعب على الذقون ولكسب...
عبدالله
اصطاده يا صحب المزرعة ووصله لحديقة الحيوان عن عندكم بالطائف

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