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"الصحة": تسجيل 1047حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ ساعة
2160
الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1047 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة.
وكشفت الوزارة، عن تسجيل 847 حالة تعافي جديدة فضلًا عن تسجيل 14 حالة وفاة.
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التعليقات
¥ ولد نجد ¥
عدد التعليقات : 4959
منذ 7 دقائق
اللهم أرفع عنا وعن المسلمين الوباء عاجلا غير آجل واشفي مرضانا ومرضى المسلمين
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د محمد ماجد بخش
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رااايق
هذا يترنح باين أنه مكثر عصير الفجل المنتهية مدته ** هههههههههههههههه أستغفر الله وأتوب إليه ***
رااايق
طيب ***
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