نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

منذ ساعة
2183
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 27.07 نقطة ليقفل عند مستوى 10423.51 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 8.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 315 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 355 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 107 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 81 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المملكة، ومتطورة، وأسمنت الشمالية، والعبداللطيف، وسبكيم الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المجموعة السعودية، والسعودي الفرنسي، والمعذر ريت، ورعاية، واتحاد الخليج الأهلية فكانت الأكثر انخفاضا، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.26% و 2.76%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، ومدينة المعرفة، والإنماء، ومتطورة، وأسمنت الشمالية هي الأكثر نشاطا بالكمية، وأسهم شركات متطورة، والراجحي، ومدينة المعرفة، ودار الأركان، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 136.56 نقطة ليقفل عند مستوى 25092.20 نقطة، بتداولات بلغت 30 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 450 ألف سهم تقاسمتها 1555 صفقة.

المملكة
سوق الأسهم
مؤشر سوق الأسهم

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ولي عهدنا وزير دفاعنا، ونائبه حريصان حرص القيادة وحرص المحارب المحافظ على سلاحه، وحرص فؤاد الأم وعطفها على ولدها وحرص القائد العام على سلامة...
رااايق
هذا يترنح باين أنه مكثر عصير الفجل المنتهية مدته ** هههههههههههههههه أستغفر الله وأتوب إليه ***
رااايق
طيب ***
خبير زمانه
لبنان مختطف وتحت الاحتلال الايراني مهما قال اللبنانببن من الحكومه او الشعب من اعتذار عن مايصدر منهم من اساءات كلها لعب على الذقون ولكسب...
عبدالله
اصطاده يا صحب المزرعة ووصله لحديقة الحيوان عن عندكم بالطائف

أخر الأخبار

بالصور.. رد قاسي من المواطنين على تجاوز شربل وهبة
بالصور.. رد قاسي من المواطنين على تجاوز شربل وهبة
منذ 53 ثانية 1017
ام تنقذ طفلها بعد محاولة خطفه
ام تنقذ طفلها بعد محاولة خطفه
منذ 3 دقائق 122
سائقة تتسبب بحادث مروع
سائقة تتسبب بحادث مروع
منذ 3 دقائق 122
سباق راليات ينتهي بحادث مروع
سباق راليات ينتهي بحادث مروع
منذ 4 دقائق 129
الكشف عن أسعار نيسان 2021 في المملكة
الكشف عن أسعار نيسان 2021 في المملكة
منذ 5 دقائق 1080
فوائد صحية مذهلة للمانجو: إنقاص الوزن وتحسين ضغط الدم
فوائد صحية مذهلة للمانجو: إنقاص الوزن وتحسين ضغط الدم
منذ 10 دقائق 1133
الخارجية تستنكر تصريحات شاربل وهبة المسيئة تجاه المملكة
الخارجية تستنكر تصريحات شاربل وهبة المسيئة تجاه المملكة
منذ 11 دقيقة 1255
مي العيدان لملكة كابلي بعد ظهورها بفستان جرئ:"وين ايّام أحمد السالم"
مي العيدان لملكة كابلي بعد ظهورها بفستان جرئ:"وين ايّام أحمد السالم"
منذ 11 دقيقة 189
الأمير محمد بن سلمان يلقي كلمة في قمة "تمويل الاقتصاديات الأفريقية"
الأمير محمد بن سلمان يلقي كلمة في قمة "تمويل الاقتصاديات الأفريقية"
منذ 18 دقيقة 1328
كارلوس ستراندبيرغ على ردار نادي النصر
كارلوس ستراندبيرغ على ردار نادي النصر
منذ 25 دقيقة 1570