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جوازات مطار الملك عبدالعزيز: جميع منصات التختيم مجهزة بأحدث الأجهزة التقنية وتعمل على مدار الساعة

منذ ساعة
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جوازات مطار الملك عبدالعزيز: جميع منصات التختيم مجهزة بأحدث الأجهزة التقنية وتعمل على مدار الساعة

جدة (صدى):
قال العقيد سليمان اليوسف مدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز أن جميع منصات التختيم التي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة التقنية تعمل على مدار 24 ساعة سواء في القدوم أو المغادرة

وأوضح اليوسف "منذ أن صدرت التعليمات بالسماح للمواطنين بالسفر استعد مطار الملك عبدالعزيز لهذا الأمر وتم متابعة جميع الإجراءات التي يتطلبها السفر من ضمن ذلك أن يكون المسافرين حاصلين على تطعيم فيروس كورونا والتأمين الصحي "

وأضاف أنه تم وضع لائحة تتضمن التحذير من السفر إلى١٣ دولة ، وفي حال الرغبة المواطنين في السفر إليها لابد أن يتقدموا بطلب رسمي إلى وزارة الداخلية للسماح لهم وفقا للظروف التي أقرها

 

مطار الملك عبدالعزيز
منصات التختيم
الأجهزة التقنية

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د محمد ماجد بخش
ولي عهدنا وزير دفاعنا، ونائبه حريصان حرص القيادة وحرص المحارب المحافظ على سلاحه، وحرص فؤاد الأم وعطفها على ولدها وحرص القائد العام على سلامة...
رااايق
هذا يترنح باين أنه مكثر عصير الفجل المنتهية مدته ** هههههههههههههههه أستغفر الله وأتوب إليه ***
رااايق
طيب ***
خبير زمانه
لبنان مختطف وتحت الاحتلال الايراني مهما قال اللبنانببن من الحكومه او الشعب من اعتذار عن مايصدر منهم من اساءات كلها لعب على الذقون ولكسب...
عبدالله
اصطاده يا صحب المزرعة ووصله لحديقة الحيوان عن عندكم بالطائف

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