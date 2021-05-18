نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

رئيس لجنة قضائية يحسم الجدل حول حدود ضرب الأزواج لزوجاتهم

منذ 45 دقيقة
1944
رئيس لجنة قضائية يحسم الجدل حول حدود ضرب الأزواج لزوجاتهم

الرياض (صدى):
حسم رئيس اللجنة القضائية لوقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية حاليا وعضو المجلس الأعلى للقضاء سابقا الشيخ القاضي محمد أمين الجدل حول حدود ضرب الأزواج لزوجاتهم ومتى تستوجب العقوبة.

وقال الشيخ القاضي محمد أمين إن الضرب إذا أدى إلى ضرر جسدي فهذا يدخل في خانة الضرر المفضي إلى جروح ومفضي إلى آثار على الوجه أو آثار على الجسد وهو معاقب عليه شرعا وتتولى المحكمة الجزائية إيقاع عقوبة تعزيرية بحق الجاني حال ثبوت الإدانة، بحسب عكاظ .

وتابع أن هناك الضرر المعنوي الذي يحق للزوجة، كأن يضرب الزوج زوجته أمام أولادها أو أمام ناسها وأهلها وربعها وحجم الضرر تقدره المحكمة، مشيرا إلى أنه ليس كل موقف لزوج من دفع زوجته عليها أن تذهب إلى المحاكم وترفع دعوى، مؤكدا أن هذه أمور بسيطة ومعيب إشغال القضاء بها.

وأضاف" هناك آراء جدلية تناولتها منصات التواصل الاجتماعي أخيراً، حول حكم صدر عن محكمة تضمن رد دعوى زوجة رفعت دعوى ضد زوجها اتهمته بالاعتداء عليها ودفعها، وأقر الزوج بأنه (دفع) زوجته فقط، ما دعا المحكمة لرد الدعوى معتبرة أن ما قام به الزوج يدخل في مشمول ولايته، وأن الضرب لم يكن مبرحا ولم يترتب عليه أي أثر أو إصابات تلحق بالزوجة الشاكية، وأكد الحكم أن الإيذاء المذكور في المادة الأولى في نظام الحماية من الإيذاء، لا ينطبق على وصف الفعل الذي قام به الزوج، وذلك لعدم تجاوزه حدود ما له من ولاية وسلطة".

العقوبة
ضرب الأزواج لزوجاتهم
ضرر جسدي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
عن أَبي هُريرة رضي الله عنه، عن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا بَعَثَ اللَّه نَبِيًّا إِلا رَعَى الْغَنَمَ، فَقَال أَصْحابُه: وَأَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا...
د محمد ماجد بخش
هذه سيارة والا حساب مثلثات الجبن المثلثات كان بريالين ونصف صار ب٦.٥ ولك شو هيدا ..!!
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
د محمد ماجد بخش
دخل الأمانات صار بالمليارات دخلوا على القصاب على حين غفلة عطوه غرامة مصيدة ذباب بكذا .. رفع علينا السعر ل٦٥ و٧٠ ريال للكيلو بشحمه...
رااايق
طارق التايب: هناك محاولات لتشتيت الهلال خارج الملعب وضرب النادي بجمهوره*** أنت تعني نفسك بكلامك هذا *** أنت رغم أنك لعبت للهلال ** الا...

أخر الأخبار

بالفيديو.. الكشف عن فيراري V6 هايبرد في لقطات تجسسية
بالفيديو.. الكشف عن فيراري V6 هايبرد في لقطات تجسسية
منذ 25 دقيقة 1355
رئيس لجنة قضائية يحسم الجدل حول حدود ضرب الأزواج لزوجاتهم
رئيس لجنة قضائية يحسم الجدل حول حدود ضرب الأزواج لزوجاتهم
منذ 45 دقيقة 1944
هدف يوضح شروط طلب تعويض تكاليف الشهادات المهنية
هدف يوضح شروط طلب تعويض تكاليف الشهادات المهنية
منذ 50 دقيقة 1789
أب يقتل ابنته خنقا
أب يقتل ابنته خنقا
منذ 55 دقيقة 730
سيدة مصابة بكورونا تعود للحياة قبل لحظات من حرق جثتها
سيدة مصابة بكورونا تعود للحياة قبل لحظات من حرق جثتها
منذ ساعة 721
زعيم كوريا الشمالية يحظر "البنطلونات الجينز"
زعيم كوريا الشمالية يحظر "البنطلونات الجينز"
منذ ساعة 1085
لاعب يعاقب بتمارين "الضغط" لكشفه قائمة منتخب بلاده
لاعب يعاقب بتمارين "الضغط" لكشفه قائمة منتخب بلاده
منذ ساعة 1812
البروتينات تحافظ على سلامة الغدة الدرقية
البروتينات تحافظ على سلامة الغدة الدرقية
منذ ساعة 1595
بالفيديو.. علاقة مشبوهة بين شربل وهبة وتجار مخدرات دوليين
بالفيديو.. علاقة مشبوهة بين شربل وهبة وتجار مخدرات دوليين
منذ ساعتين 2523
بالفيديو.. تفاصيل إهداء مواطن لزوجته سيارة في العيد
بالفيديو.. تفاصيل إهداء مواطن لزوجته سيارة في العيد
منذ ساعتين 3003