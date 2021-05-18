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هدف يوضح شروط طلب تعويض تكاليف الشهادات المهنية

منذ 50 دقيقة
1789
هدف يوضح شروط طلب تعويض تكاليف الشهادات المهنية

الرياض (صدى):
أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية هدف شروط استحقاق طلب تعويض التكاليف المالية للشهادات المهينة بعد الحصول عليها.

وذكر صندوق «هدف» أن شروط الاستحقاق هي : أن يكون المستفيدون من السعوديين والسعوديات الموظفين في القطاع الخاص أو الحكومي والباحثين والباحثات عن عمل، وأن تكون الشهادة ضمن الشهادات المعتمدة من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.

وأضاف: الحد الأقصى للحصول علي دعم التكاليف من هدف شهادتين فقط للفرد الواحد، الإقرار بعدم قيام جهة العمل التابع لها بدفع تكاليف الشهادة، أن تكون الشهادة صالحة وغير منتهية .

هدف
صندوق تنمية الموارد البشرية
الشهادات المهنية

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