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لاعب يعاقب بتمارين "الضغط" لكشفه قائمة منتخب بلاده

منذ ساعة
1812
لاعب يعاقب بتمارين "الضغط" لكشفه قائمة منتخب بلاده

وكالات (صدى):
قرر المنتخب البلجيكي معاقبة اللاعب البلجيكي ميشي باتشواي بأداء تمرين الضغط 50 مرة، مع انضمامه لمنتخب بلاده في نهاية هذا الشهر، استعدادًا لبطولة أوروبا لكرة القدم؛ لكشفه عن قائمة المنتخب قبل الأوان.

وأعلن باتشواي، في تغريدة، عن انضمامه لتشكيلة من 26 لاعبًا، ستشارك في البطولة، قبل أن يعلن روبرتو مارتينيز (مدرب بلجيكا) قائمته رسميًّا في مؤتمر صحفي، الاثنين.

وقال الحساب الرسمي للمنتخب البلجيكي على تويتر: "سيؤدي باتشواي تمرين الضغط 50 مرة في أول مران للمنتخب، ونشر رابطًا يشرح كيفية تحميل التطبيق على الهاتف؛ لتجنب المزيد من الإحراج.

يذكر أن منتخب بلجيكا يعد من المرشحين للقب بطولة أوروبا، وسيتجمع في 31 مايو، لخوض مباراتين وديتين، قبل افتتاح مشواره في المجموعة الثانية، أمام روسيا، في مدينة سان بطرسبرغ، يوم 12 يونيو.

المنتخب البلجيكي
ميسي باتشواي
تمارين الضغط

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