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بالفيديو.. علاقة مشبوهة بين شربل وهبة وتجار مخدرات دوليين

منذ 34 دقيقة
1834
بالفيديو.. علاقة مشبوهة بين شربل وهبة وتجار مخدرات دوليين

نايف السالم (صدى):
أظهر مقطع فيديو غضب وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة من حديث الإعلامي سلمان الأنصاري حين قال له "أنتم بعتوا لبنان لإرضاء ‎حزب الله الذي يسيطر على الدولة اللبنانية".

وبينت اللقطة لحظة انسحاب شربل وهبة من البرنامج وغضبه من الحديث عن حزب الله، فيما لم يغضب على الحال الذي وصل له لبنان حتى أصبح عاصمة المخدرات و القمامة، لم يغضب على انتهاك سيادة وطنه من إيران.

وأشارت معلومات إلى تورط وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة المنتمي للتيار الوطني الحر المتحالف مع حزب الله في العمل مع شركاء دوليين مطلوبين على قائمة واشنطن للاتجار بالمخدرات.

وكشفت المعلومات إن وهبة عضو في مجلس إدارة في شركة MFAA Holdings Limited التابعة لنائب رئيس فنزويلا السوري الأصل طارق العيسمي المدرج اسمه على قائمة أكثر 10 هاربين مطلوبين لواشنطن بتهمة الاتجار الدولي بالمخدرات.

وحصلت صحيفة "نيويورك تايمز" في مايو 2019 على وثائق سرية من مصادر استخباراتية فنزويلية منشقة، كشفت أن طارق العيسمي، النائب السابق للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والذي يشغل حاليا منصب وزير الصناعة، شارك في حملة قمع الاحتجاجات الشعبية في فنزويلا، كما بينت دوره القوي في عمليات التجسس وغسيل الأموال وتجارة المخدرات لصالح جماعة "حزب الله" اللبنانية وأجهزة النظام الإيراني.

المملكة
مخدرات
لبنان
شربل وهبة

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