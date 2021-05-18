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مختص يوضح شرط مهم لتسجيل اللاعبين خلال فترة الانتقالات

منذ 44 دقيقة
1792
مختص يوضح شرط مهم لتسجيل اللاعبين خلال فترة الانتقالات

نواف السالم (صدى):
‏أكد المختص في القانون الرياضي الدولي يعقوب المطير أن الأندية تستطيع التوقيع مع اللاعبين لكن التسجيل خلال فترة الانتقالات يتطلب حصول النادي على شهادة الكفاءة المالية.

وأوضح المطير في تصريحات لبرنامج المنتصف عبر قناة الإخبارية: "بإمكان أي نادٍ يقوم بالتوقيع مع أي لاعب، ولكن العبرة بتسجيل اللاعب سواء كان محلي أو أجنبي، الجميع يعلم أن لكل ناد سعودي خاصة في دوري المحترفين لديه حق التسجيل مع 7 أجانب ولا يمكن تجاوز هذا الرقم، يمكنك التعاقد مع أي عدد من الأجانب ولكن لا يمكن تسجيل أكثر من 7".

وأضاف: "منذ فترة الانتقالات الماضية هناك شرط الحصول على شهادة الكفاءة المالية، عدم تواجدها لن يتم تسجيل أي لاعب سواء محلي أو أجنبي، وخلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة سوف يظل العمل بهذا الشرط"

دوري المحترفين
اللاعبين
الانتقالات
القانون الرياضي الدولي

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