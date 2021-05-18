شاهد.. شخص يطلق قذيفة آر بي جي خلال تشييع جثمان زعيم قبلي

بغداد (صدى):
أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي إطلاق صاروخ آر بي جي أثناء تشييع جثمان زعيم قبلي جنوبي العراق.
وبين الفيديو أحد الأشخاص وهو يحمل السلاح ويطلقه في الهواء خلال تشييع الموتى، وسط حالة من الاستغراب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد شهدت محافظة المثنى، جنوبي البلاد تشييعًا لأحد الزعماء القبليين، والتي استُخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بالإضافة إلى قذائف آر بي جي.
يشار إلى أن هذه الظاهرة تسمى بـ "العراضة العشائرية"، وهي تقليد يُتبع لتشييع الموتى، خاصة الزعماء وشيوخ العشائر منهم، وتتسبب بمقتل وإصابة عشرات الأفراد سنوياً.