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بالفيديو.. قصة المصلى المعلق في فيفاء

منذ ساعة
2251
بالفيديو.. قصة المصلى المعلق في فيفاء

جازان (صدى):
انتشرت صور للمصلى المعلق على جبال محافظة فيفاء بمنطقة جازان خلال تأدية المصلين لصلاة عيد الفطر المبارك على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر تقرير لقناة “الإخبارية”،أن المصلى تابع لجامع يسمى جامع كرعان، حيث أنه جامع قديم عمره أكثر من 340 سنة، ويتميز بإطلالته المميزة لذلك يجذب الزوار.

وأضاف التقرير أن صور المصلى تنتشر كل عام في العيد حيث يتميز جامع كرعان بتصميمه المعماري الفريد من نوعه.

وأشار إلى أنه بني على الطراز القديم من الحجر وصنع سقفه من العمدان والأخشاب القديمة، حيث تقام به صلاة الجمعة حيث يقف الخطيب في المحراب لعدم وجود منبر بالجامع.

 

فيفاء
المصلى المعلق

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