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تركي آل الشيخ يرد على تصريحات شربل وهبة: افتخر إني بدوي

منذ 43 دقيقة
2254
تركي آل الشيخ يرد على تصريحات شربل وهبة: افتخر إني بدوي

الرياض (صدى):
علق رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ على تصريحات وزير خارجية حكومة تصريف الاعمال في لبنان شربل وهبة، التي سخر فيها المحلل السياسي سليم الانصاري بأنه من "أهل البدو" إَضافة إلى اتهام دول الخليج بإرسال الدواعش الى البلدان العربية، وذلك في معرض دفاعه عن سلاح حزب الله.

وقال آل الشيخ في تعليقه على تصريحات الوزير التي أثارت موجة من الجدل: "افتخر اني بدوي وافتخر اني راعي غنم الي على فكره وظيفة اكثر من ٢٥ رسول ومنها حبيبي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وافتخر اني من ارض الابطال والصحابة، الي اقدر اقوله الله يعيين الشعب اللبناني الشقيق فمنهم اشخاص نحبهم وطيبون ومبدعون وشرفاء وكرام رجل يهزُّ كتفيه".

وكانت تصريحات شربل وهبه، أثارت موجة استنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر وسم يحمل أسمه الترند، وسط تأكيدات أن ما قاله كارثة جديدة قد تزيد الشرخ بين لبنان ودول الخليج العرب خاصة أن هذه المرة صدرت من مسؤول رفيع.

وردت الرئاسة اللبنانية في بيان صباح اليوم الثلاثاء على تصريحات شربل أكدت فيه أن ما قاله يعبر عن رأيه الشخصي ولا تعكس موقف الدولة، مؤكدة على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وفي مقدمها المملكة العربية السعودية الشقيقة وعلى حرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة.

لبنان
تصريحات
تركي آل الشيخ
شربل وهبة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10349
منذ 34 دقيقة
أتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ رجلٌ ، فَكَلَّمَهُ ، فجَعلَ ترعدُ فرائصُهُ ، فقالَ لَهُ : هوِّن عليكَ ، فإنِّي لستُ بملِكٍ ، إنَّما أَنا ابنُ امرأةٍ تأكُلُ القَديدَ

الراوي : أبو مسعود عقبة بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10349
منذ 25 دقيقة
"افتخر اني بدوي وافتخر اني راعي غنم الي على فكره وظيفة اكثر من ٢٥ رسول ومنها حبيبي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وافتخر اني من ارض الابطال والصحابة، الي اقدر اقوله الله يعيين الشعب اللبناني الشقيق فمنهم اشخاص نحبهم وطيبون ومبدعون وشرفاء وكرام رجل يهزُّ كتفيه".


نعم صحيح جدا: إنها منة الله أن جعلهم أهل الإسلام وأهل الدين الحق وأهل السلام وأهل المكرمات وأهل منبع الخير والرسالات
ابو ياسر..
ابو ياسر.. عدد التعليقات : 822
منذ 6 دقائق
اكسرو عيونهم وذلوهم حتي يعرفو قدرهم..... وبطلو تتفيخرو على مهانه وقلة حيله..... وهم من يدير اعلامكم وشركاتكم

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د محمد ماجد بخش
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ابو ياسر..
اكسرو عيونهم وذلوهم حتي يعرفو قدرهم..... وبطلو تتفيخرو على مهانه وقلة حيله..... وهم من يدير اعلامكم وشركاتكم
مطر الاسود
مالت عليكي هذه الامور لا تحتمل العبث --- ويبدو انكي فاهمة الموضوع غلط كلامك هذا يعني انكي معروضة للايجار بموجب عقد ينتهي بانتهاء المدة...
د محمد ماجد بخش
حتى المؤذي له حلول في عرف رعاية الحيوانات الضالة يمكن يعطى علاج
د محمد ماجد بخش
شربل اسم مركّب من: شار (ومعناه القائد أو الحامي)و ب(ابن) و إيل(الله) فيكون معنى شربل هو «ابن الإله الحامي».

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