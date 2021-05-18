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انتشار الكلاب الضالة والقرود يثير ذعر الأهالي في أحياء الطائف

منذ 53 دقيقة
1806
انتشار الكلاب الضالة والقرود يثير ذعر الأهالي في أحياء الطائف

الطائف (صدى):
سادت حالة من الذعر بين أهالي أحياء الطائف بسبب انتشار الكلاب الضالة في وسط الأحياء، مما يشكل خطرا عليهم وتحديدا فئة الأطفال، إضافة إلى الإزعاج الكبير الذي يصدر عنها

وأكد الأهالي أن الكلاب الضالة أصبحت تهاجم المارة ، وطالبوا الجهات المعنية بضرورة قيام الأمانة بدورها للقضاء على هذه الظاهرة المزعجة.

وشهدت العديد من الاحياء أيضا قفز القرود على المنازل ، لتزداد المشكلة مع تزايد الكلاب في الأحياء كما وصلت الى بعض الأسواق على شوارع رئيسية .

قالت مصادر في الأمانة أن العمل جار على إبعاد الكلاب عن الأحياء واتخاذ ما يلزم وفقا للاجراءات المناسبة، مؤكدة إن لديها خطة عمل في هذا الإطار للتعامل مع الكلاب الضالة أما القرود فهي مسؤولية وزارة البيئة، بحسب المدينة.

يذكر أن أحياء الوشحاء، الوسام ، مخطط الملك فهد، أم السباع، الرميدة ، مسرة ، الشهداء، من أكثر الأحياء التي تعاني من ظاهرة تواجد الكلاب والقرود.

الطائف
الكلاب الضالة
القرود

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10349
منذ 35 دقيقة
سلموها لشركات خاصة.. إنشاء شركات رعاية خاصة بها .
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127930
منذ 31 دقيقة
الموذي اقتلوه باالرصاص ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10349
منذ 8 دقائق
حتى المؤذي له حلول في عرف رعاية الحيوانات الضالة يمكن يعطى علاج

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
🦴 أقصر رد
ابو ياسر..
اكسرو عيونهم وذلوهم حتي يعرفو قدرهم..... وبطلو تتفيخرو على مهانه وقلة حيله..... وهم من يدير اعلامكم وشركاتكم
مطر الاسود
مالت عليكي هذه الامور لا تحتمل العبث --- ويبدو انكي فاهمة الموضوع غلط كلامك هذا يعني انكي معروضة للايجار بموجب عقد ينتهي بانتهاء المدة...
د محمد ماجد بخش
حتى المؤذي له حلول في عرف رعاية الحيوانات الضالة يمكن يعطى علاج
د محمد ماجد بخش
شربل اسم مركّب من: شار (ومعناه القائد أو الحامي)و ب(ابن) و إيل(الله) فيكون معنى شربل هو «ابن الإله الحامي».

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