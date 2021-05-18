الرئيس اللبناني: تصريحات وزير الخارجية عن دول الخليج تعبر عن رأيه الشخصي

بيروت (صدى):
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الثلاثاء إن التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة في مقابلة تلفزيونية عن دول الخليج تعبر عن رأيه الشخصي ولا تعكس موقف الدولة
وصدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بيان تضمن " آثار بعض ما جاء في حديث وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه إلى محطة " الحرة" مساء أمس، ردود فعل هدفت إلى الإساءة الى العلاقات الأخوية القائمة بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وبدا ذلك واضحا من خلال ما صدر من مواقف سياسية إضافة إلى الحملة الإعلامية المبرمجة التي رافقتها على رغم التوضيح الذي صدر عن الوزير المعني بأنه لم يسم دول الخليج في معرض كلامه".
وأكدت رئاسة الجمهورية على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وفي مقدمها المملكة العربية السعودية الشقيقة وعلى حرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة.