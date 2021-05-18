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الرئيس اللبناني: تصريحات وزير الخارجية عن دول الخليج تعبر عن رأيه الشخصي

منذ ساعة
2129
الرئيس اللبناني: تصريحات وزير الخارجية عن دول الخليج تعبر عن رأيه الشخصي

بيروت (صدى):
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الثلاثاء إن التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة في مقابلة تلفزيونية عن دول الخليج تعبر عن رأيه الشخصي ولا تعكس موقف الدولة

وصدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بيان تضمن " آثار بعض ما جاء في حديث وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه إلى محطة " الحرة" مساء أمس، ردود فعل هدفت إلى الإساءة الى العلاقات الأخوية القائمة بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وبدا ذلك واضحا من خلال ما صدر من مواقف سياسية إضافة إلى الحملة الإعلامية المبرمجة التي رافقتها على رغم التوضيح الذي صدر عن الوزير المعني بأنه لم يسم دول الخليج في معرض كلامه".

وأكدت رئاسة الجمهورية على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وفي مقدمها المملكة العربية السعودية الشقيقة وعلى حرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة.

وزير الخارجية
الرئيس اللبناني
شربل وهبة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127930
منذ 17 دقيقة
بلاش مداهنه ورجاوي ..

.. وزيرك يعبر عن رايك ورأي حزب الشيطان وكل مسؤول في لبنان ..

.. لقد بدت البغضاء على السنتكم ، وانت من قبل قلت مثل هذا الكلام ، شل الله السنتكم وأطرافكم وجمّد الدم في عروقكم .. اللهم آمين ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10344
منذ 4 دقائق
غلطة المدافع المخلص لعون فندها عون وأبعدها عنه بزعم أنها رأي شخصي! ومتى كانت وزارة الخارجية تمثل رأياً شخصيا يا وطن لبنان متعدد الأطياف وقد حددت وأوقعت سياسة خارجية بلدك برأي شخص أو طرف من الأطراف. يمثل شخصك وليس واقع مسؤليتك
ابو صابر
ابو صابر عدد التعليقات : 190
منذ 3 دقائق
تفسير أقبح من ما قاله وزير خارجيته .

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
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ابو ياسر..
اكسرو عيونهم وذلوهم حتي يعرفو قدرهم..... وبطلو تتفيخرو على مهانه وقلة حيله..... وهم من يدير اعلامكم وشركاتكم
مطر الاسود
مالت عليكي هذه الامور لا تحتمل العبث --- ويبدو انكي فاهمة الموضوع غلط كلامك هذا يعني انكي معروضة للايجار بموجب عقد ينتهي بانتهاء المدة...
د محمد ماجد بخش
حتى المؤذي له حلول في عرف رعاية الحيوانات الضالة يمكن يعطى علاج
د محمد ماجد بخش
شربل اسم مركّب من: شار (ومعناه القائد أو الحامي)و ب(ابن) و إيل(الله) فيكون معنى شربل هو «ابن الإله الحامي».

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