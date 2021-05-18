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ضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة بالرياض

منذ ساعة
1815
ضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة بالرياض

الرياض (صدى):
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (4) مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في مدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، أنه تم ضبط جرافة و (3) شاحنات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسية اليمنية وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و (996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

الرياض
مخالفين
القوات الخاصة للأمن البيئي

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
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ابو ياسر..
اكسرو عيونهم وذلوهم حتي يعرفو قدرهم..... وبطلو تتفيخرو على مهانه وقلة حيله..... وهم من يدير اعلامكم وشركاتكم
مطر الاسود
مالت عليكي هذه الامور لا تحتمل العبث --- ويبدو انكي فاهمة الموضوع غلط كلامك هذا يعني انكي معروضة للايجار بموجب عقد ينتهي بانتهاء المدة...
د محمد ماجد بخش
حتى المؤذي له حلول في عرف رعاية الحيوانات الضالة يمكن يعطى علاج
د محمد ماجد بخش
شربل اسم مركّب من: شار (ومعناه القائد أو الحامي)و ب(ابن) و إيل(الله) فيكون معنى شربل هو «ابن الإله الحامي».

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