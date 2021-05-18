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عبدالرحمن بن مساعد ردا على وزير خارجية لبنان: نفخر بأننا بدو أعزهم الله وأكرمهم

منذ 21 دقيقة
1719
عبدالرحمن بن مساعد ردا على وزير خارجية لبنان: نفخر بأننا بدو أعزهم الله وأكرمهم

علي القحطاني (صدى):
رد الأمير عبدالرحمن بن مساعد على وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة بعدما قال عن السعوديين بأنهم بدو معتقداً أنه يسيء لهم خلال تصريحات في برنامج تليفزيوني .

وقال الأمير عبدالرحمن "شربل وهبة يعتقد أنه يسيء لنا حين يقول عنّا:هؤلاء البدو! نفخر بأننا بدو أعزهم الله وأكرمهم وتفضل عليهم بنعم لا تعد ولا تُحصى"

وأضاف الأمير عبدالرحمن قائلاً : "استدعت وتستدعي حقدك ليظهر رغمًا عنك على لسانك. تقول وزير الخارجية هو المرآة التي تعكس الواقع الذي يعيشه لبنان..صدقت وأنت الكذوب!"

وتابع : "شربل وهبة : وزير الخارجية و ( المغتربين)..هل ما صرحت به يصب في مصلحة المغتربين يا وزيرهم؟!" .

وأردف الأمير رده بمقطع من أوبريت الجنادرية وعلق عليه : "بدون تحية ل شربل وهبة ومن هم على شاكلته".

واختتم تغريداته قائلاً : "استشرت مشكلة الزبالة (تكرمون) لديهم لدرجة أنها أصبحت تُستضاف في البرامج..!".

عبدالرحمن بن مساعد
وزير خارجية لبنان
شربل وهبة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ان شاء الله انها سالمه وماتشوف شر ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم زمان واهل زمان .. قول للزمان لااا لاا ترجع يازمان ..
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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