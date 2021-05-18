الحريري: كلام وزير الخارجية ضد دول عربية عبث وتهور

بيروت (صدى):
رد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، على تصريحات وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية.
وقال الحريري على حسابه بمنصة " تويتر "، إن وزير الخارجية اللبناني أضاف مأثرة جديدة إلى مآثر العهد في تخريب العلاقات اللبنانية العربية.
وأضاف الحريري: "كما لو أن الأزمات التي تغرق فيها البلاد، والمقاطعة التي تعانيها، لا تكفي للدلالة على السياسات العشوائية المعتمدة تجاه الأشقاء العرب".
وتابع أن "الكلام الذي أطلقه وزير الخارجية على قناة الحرة، كلام لا يمت للعمل الدبلوماسي بأي صلة، وهو يشكل جولة من جولات العبث والتهور بالسياسات الخارجية التي اعتمدها وزراء العهد، وتسببت بأوخم العواقب على لبنان ومصالح أبنائه في البلدان العربية".
وأستكمل: "إذا كان هذا الكلام يمثل محوراً معيناً في السلطة اعتاد على تقديم شهادات حسن سلوك لجهات داخلية وخارجية، فإنه بالتأكيد لا يعني معظم اللبنانيين الذين يتطلعون لتصحيح العلاقات مع الأشقاء في الخليج العربي، ويرفضون الإفراط المشين في الإساءة إلى قواعد الأخوة والمصالح المشتركة".