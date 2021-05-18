نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

تصريحات وزير الخارجية اللبناني ضد دول الخليج تتسبب في حالة من الغضب ومشنوق يصفه بـ"الغبي"

منذ 31 دقيقة
1873
تصريحات وزير الخارجية اللبناني ضد دول الخليج تتسبب في حالة من الغضب ومشنوق يصفه بـ"الغبي"

نايف السالم (صدى):
سادت حالة من الاحتقان على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات وزير الخارجية حكومة تصريف الاعمال في لبنان شربل وهبة التي أتهم فيها الدول الخليجية بإرسال الدواعش الى البلدان العربية، وذلك في معرض دفاعه عن سلاح حزب الله.

وقال شربل خلال لقاء على قناة الحرة،: "عندما كانت اسرائيل تحتل الأراضي اللبنانية تَجنَّد عناصر الحزب للدفاع عن سيادة لبنان"، ورداً على سؤال عن أن لبنان بات اليوم في مرحلة ثانية، أجاب: «في المرحلة الثانية جاء الدواعش وقد أتت بهم دول «أهل المحبة والصداقة والأخوة»، فدول المحبة جلبت لنا الدولة وزرعوها لنا في سهل نينوى والأنبار وتدمر».

وأثارت تصريحات شربل وهبه، موجة استنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر وسم يحمل أسمه الترند، مؤكدين أن ما قاله كارثة جديدة قد تزيد الشرخ بين لبنان ودول الخليج العرب خاصة أن هذه المرة صدرت من مسؤول رفيع.

وتعليقاً على التصريحات قال المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري: لقد اضاف الوزير شربل وهبة مأثرة جديدة الى مآثر العهد في تخريب العلاقات اللبنانية العربية، كما لو ان الازمات التي تغرق فيها البلاد والمقاطعة التي تعانيها، لا تكفي للدلالة على السياسات العشوائية المعتمدة تجاه الاشقاء العرب.

فيما غرد النائب اللبناني نهاد المشنوق تعليقاً على التصريحات التي زادت من حالة الاحتقان قائلاً: شربل وهبة وزير الغباء الخارجي، لن نسمح لهذا العهد أن يقضي على لبنان. وتصريح وزيره لا يمثّل لبنان.

فيما قال المحلل السياسي السعودي سلمان الأنصاري والذي كان مشاركا في الحوار خلال المقابلة: "إلى الشعب اللبناني الكريم؛ ها أنتم شاهدتم بأعينكم وسمعتم بوضوح منطق وزير خارجية لبنان أو بالأصح وزير حزب الله شربل وهبة.. أنقذوا وطنكم من هذه العصابة الفاسدة الحل واضح؛ (لا لعصابة حزب الله).

لبنان
وزير الخارجية
مواقع التواصل
شربل وهبة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ان شاء الله انها سالمه وماتشوف شر ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم زمان واهل زمان .. قول للزمان لااا لاا ترجع يازمان ..
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

أخر الأخبار

عبدالرحمن بن مساعد ردا على وزير خارجية لبنان: نفخر بأننا بدو أعزهم الله وأكرمهم
عبدالرحمن بن مساعد ردا على وزير خارجية لبنان: نفخر بأننا بدو أعزهم الله وأكرمهم
منذ 21 دقيقة 1692
الحريري: كلام وزير الخارجية ضد دول عربية عبث وتهور
الحريري: كلام وزير الخارجية ضد دول عربية عبث وتهور
منذ 26 دقيقة 1625
تصريحات وزير الخارجية اللبناني ضد دول الخليج تتسبب في حالة من الغضب ومشنوق يصفه بـ"الغبي"
تصريحات وزير الخارجية اللبناني ضد دول الخليج تتسبب في حالة من الغضب ومشنوق يصفه بـ"الغبي"
منذ 31 دقيقة 1873
خطوات تفعيل الهوية الرقمية عبر أبشر
خطوات تفعيل الهوية الرقمية عبر أبشر
منذ 41 دقيقة 1756
فوائد صحية وجمالية للوز الأخضر
فوائد صحية وجمالية للوز الأخضر
منذ 46 دقيقة 1592
نصائح لحماية الهيكل الخارجي للسيارة
نصائح لحماية الهيكل الخارجي للسيارة
منذ 52 دقيقة 1570
ارتفاع أسعار الذهب في المملكة
ارتفاع أسعار الذهب في المملكة
منذ ساعة 1856
شاهد.. كلب ضال يهاجم طفلة بشراسة ويشوه وجهها
شاهد.. كلب ضال يهاجم طفلة بشراسة ويشوه وجهها
منذ ساعة 1067
الأمن السيبراني يحذر من ثغرات في تحديث apple
الأمن السيبراني يحذر من ثغرات في تحديث apple
منذ ساعة 2108
العثور على جثمان مخرج إيراني في صندوق قمامة
العثور على جثمان مخرج إيراني في صندوق قمامة
منذ ساعة 930