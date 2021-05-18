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النفط يقترب مجدداً من 70 دولار

منذ ساعة
1969
النفط يقترب مجدداً من 70 دولار

وكالات (صدى):
ارتفع سعر خام برنت اليوم الثلاثاء، قرب 70 دولارًا للبرميل، مع تزايد التفاؤل بشأن توقعات الطلب في مناطق رئيسية مثل الولايات المتحدة، حتى مع عودة فيروس كورونا في أجزاء من آسيا.

وصعدت العقود الآجلة في لندن للجلسة الثالثة، بينما ارتفع خام نيويورك من أعلى تسوية في عامين.

وارتفع النفط بنسبة 35٪ تقريبًا هذا العام، وسط تفاؤل بأن الطلب على الوقود سيزداد مع تسارع حملة التطعيم في الاقتصادات الكبرى وتعزيز التنقل.

ومع ذلك، فإن الموجة الجديدة من تفشي فيروس كورونا في الهند ومناطق احتوت الفيروس إلى حد كبير مثل تايوان، هو تذكير بأن التعافي سيكون متفاوتًا ووعراً.

المملكة
النفط
أسعار النفط

التعليقات

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أحدث التعليقات

كلام مليان
ملبن
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
كلام مليان
مافيه توجيه للنادي المديون باكثر من 300 مليون وممنوع من التسجيل والان تعاقد مع اجنبي تاسع ب 135 مليووون !!!!!! غير ثلاثه مواليد مجنسين...
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
شوية نزاهه وشوية من اين لك هذا ؟ مع الرز
الله يستر فرشات المسجد ههههههههههههههههههههههه

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