الأهلي يقترب من ضم الجزائري جمال بلعمري

ماجد محمد (صدى):
أوضحت تقارير إعلامية أن اللاعب الدولي الجزائري، جمال بلعمري، مدافع نادي أولمبيك ليون الفرنسي محل اهتمام نادي الأهلي .
وقالت مصادر أن إدارة الأهلي ترغب في الحصول على خدمات المدافع الجزائري جمال بلعمري حيث عرض على اللاعب راتب سنوي 18.2 مليون ريال للتعاقد معه.
كان بلعمري قد حسم مستقبله مع أولمبيك ليون وسيغادره بعد انتهاء عقده، بسبب عدم حصوله على فرصة المشاركة بانتظام، وتحصل بطل إفريقيا عام 2019 على عدة عروض من أندية خليجية، فضلا عن عرضين من ناديي طرابزون سبور وقيصري سبور من تركيا، ويبحث مدافع وفاق سطيف السابق عن فرصة جديدة من أجل الحفاظ على مكانته مع المنتخب الوطني، المقبل على المشاركة في تصفيات كأس العالم 2022، وهي الفرصة التي لا يريد بلعمري تضييعها على أمل تحقيق حلم التأهل للمونديال للمرة الخامسة في تاريخ الجزائر.