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الأهلي يقترب من ضم الجزائري جمال بلعمري

منذ ساعة
2125
الأهلي يقترب من ضم الجزائري جمال بلعمري

ماجد محمد (صدى):
أوضحت تقارير إعلامية أن اللاعب الدولي الجزائري، جمال بلعمري، مدافع نادي أولمبيك ليون الفرنسي محل اهتمام نادي الأهلي .

وقالت مصادر أن إدارة الأهلي ترغب في الحصول على خدمات المدافع الجزائري جمال بلعمري حيث عرض على اللاعب راتب سنوي 18.2 مليون ريال للتعاقد معه.

كان بلعمري قد حسم مستقبله مع أولمبيك ليون وسيغادره بعد انتهاء عقده، بسبب عدم حصوله على فرصة المشاركة بانتظام، وتحصل بطل إفريقيا عام 2019 على عدة عروض من أندية خليجية، فضلا عن عرضين من ناديي طرابزون سبور وقيصري سبور من تركيا، ويبحث مدافع وفاق سطيف السابق عن فرصة جديدة من أجل الحفاظ على مكانته مع المنتخب الوطني، المقبل على المشاركة في تصفيات كأس العالم 2022، وهي الفرصة التي لا يريد بلعمري تضييعها على أمل تحقيق حلم التأهل للمونديال للمرة الخامسة في تاريخ الجزائر.

الجزائر
الأهلي
جمال بلعمري

التعليقات

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أحدث التعليقات

كلام مليان
ملبن
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
كلام مليان
مافيه توجيه للنادي المديون باكثر من 300 مليون وممنوع من التسجيل والان تعاقد مع اجنبي تاسع ب 135 مليووون !!!!!! غير ثلاثه مواليد مجنسين...
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
شوية نزاهه وشوية من اين لك هذا ؟ مع الرز
الله يستر فرشات المسجد ههههههههههههههههههههههه

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