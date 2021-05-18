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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

منذ ساعة
1620
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تكون السماء صحو إلى غائمة جزئياً مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من شمال وسط وغرب المملكة، في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

المملكة
الطقس

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أحدث التعليقات

هادي
الله ينصره ويقويه
ابو عمار
حطي الفنجال في اليمين والدله في اليسار
ابو عمار
فرحانه بالعيد
ابو عمار
خطيره
ابو عمار
طيب

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